Le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié sono intervenute in una diretta Instagram di Whoopsee. Tra gli argomenti trattati dalle ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 c’è stato il capitolo Barù e Alex Belli. In particolare, la 27enne ha fatto sapere che entrambi hanno molti impegni ma quando possono cercano sempre di vedersi.

Le parole di Jessica

Al Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié e Barù avevano instaurato un bellissimo rapporto. Tuttavia, il food blogger ha sempre evitato di spingersi troppo avanti con la ragazza.

Nel corso della chiacchierata social, la 27enne ha fatto chiarezza sul rapporto con l’ex coinquilino: “Ci tengo a precisare che c’è un’attrazione fisica da parte di entrambe le parti”.

Poi ha spiegato lei e Barù continuano ad avere contatti e quando possibile si organizzano per un incontro. Attualmente, Jessica ha fatto sapere che lei e il food blogger sono molto impegnati dal punto di vista lavorativo. Poi la vincitrice del GFVip 6 ha aggiunto: "L’altra volta ad Isola Party ho scoperto di essere fidanzata e pure ex. Certo ci rivedremo ma a prescindere anche se non abbiamo definito bene quello che siamo l’amicizia c’è. Può sempre nascere tutto da una bella amicizia oppure non si sa".

A spendere parole di stima per il food blogger toscano, ci ha pensato anche Lulù. La 23enne ha confidato di essersi trovata molto bene con Barù nella casa di Cinecittà: “Non è una persona bigotta che si scandalizza”.

Secondo lei i litigi avuti al Reality Show sono ormai acqua passata: “Quelle sono cavolate che ci lasciamo alle spalle”. Dunque Lulù è favorevole a un’ipotetica relazione futura tra la sorella maggiore e l’ex coinquilino.

Infine, la 23enne ha descritto Barù come un uomo molto sensibile anche se spesso cerca di nascondere quella parte del suo carattere.

Clarissa mette a tacere la polemica con Alex Belli

Dopo la rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, avvenuta lo scorso 25 aprile, Alex Belli era stato ospite a Pomeriggio 5 dove aveva lasciato intendere di essere a conoscenza dei motivi della rottura tra i due ex coinquilini. In seguito le sorelle Selassié avevano in parte smentito ciò che lui aveva detto.

Nell’intervista Clarissa Selassié ha spiegato: “C’è stato un fraintendimento con Alex Belli. Gli voglio bene, massimo rispetto per questo artista, però ha messo un tweet dove lui voleva dire la sua e insinuare che c’erano state situazioni private di Lulù che lui sapeva (…) Poi ha pubblicato la nostra chat privata su Instagram, che fra l’altro è pure illegale".

In merito alla propria vita privata, la più piccola delle Principesse ha rivelato di avere un flirt in corso: si tratterebbe un ragazzo non romano ma che attualmente di trova a Roma e sarebbe molto sportivo.