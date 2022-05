Barù è intervenuto nel programma radiofonico Non Succederà Più. L'ex concorrente del GFVip 6 ha ribadito per l'ennesima volta di non avere mai avuto un particolare interesse nei confronti di Jessica Selassié. A tal proposito il diretto interessato ha lanciato una frecciatina ai Jerù, fan di Jessica e Barù.

La versione dell'ex gieffino

All'interno del GFVip 6, Barù e Jessica sembravano avere una particolare intesa. Tuttavia, il food blogger ha sempre evitato di lasciarsi andare davanti ai riflettori. Intervenuto nel programma radiofonico di Giada Di Miceli, l'ex gieffino ha ribadito di non essere mai stato interessato alla Principessa etiope: "Siamo amici, siamo ancora amici".

Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha confidato di non essere mai stato una persona timida nell'approccio con le donne: "Se una mi piace mi faccio avanti, non so perché lei non l'ha capito".

Nel corso dell'intervista il food blogger ha lanciato un messaggio ai Jerù, ovvero i fan che sognavano una storia d'amore tra i due coinquilini: "Abbiamo un fandom enorme, sono carini e non li vorrei deludere, però non stanno capendo".

L'attacco a chi inventa una storia d'amore per visibilità

Durante l'intervista Barù ha spiegato di non essere mai stato interessato al Gossip. All'interno della casa di Cinecittà, il diretto interessato si sentiva la "pecora nera" rispetto ai suoi compagni d'avventura.

Tuttavia, il food blogger ha confidato di essere stato onorato per avere riscosso il successo dei telespettatori.

A tal proposito l'ex gieffino ha speso una critica a chi ha intrapreso una relazione all'interno del GFVip 6: "Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca". Barù ha precisato che al Reality Show non era interessato a nessuna ragazza del parterre femminile così come non voleva intraprendere una relazione.

Barù rivela il cachet ricevuto per la partecipazione al GFVip 6

Barù perché ha partecipato al GFVip 6? Il diretto interessato ha rivelato di averlo fatto solo ed esclusivamente per solid: "Mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no". Il food blogger ha confidato che aveva proposto una cifra esorbitante a Mediaset che non credeva avessero mai accettato.

Inoltre, l'esperto di cucina ha accettato di partecipare al reality show condotto da Signorini perché era Natale: "Dovevo fare i regali, le cene. Purtroppo ci sono rimasto tre mesi nella casa".

Prima di concludere l'intervista radiofonica con Giada Di Micele, il diretto interessato ha precisato che partecipare al GFVip 6 non sifnigica affatto che sia interessato al mondo della cronaca rosa. Anzi, Barù vorrebbe starne più lontano possibile.