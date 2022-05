Venerdì 20 maggio 2022 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con l'’isola dei Famosi 2022, il reality show condotto da Ilary Blasi insieme. Il survivor game grazie agli ottimi ascolti, continuerà la sua messa in onda fino al prossimo lunedì 27 giugno 2022. Nel mentre, in Honduras i naufraghi continuano ad essere alle prese con la fame, la privazione, la mancanza dai propri cari e soprattutto soggetti ad un forte clima torrido. A poche ore da una nuova diretta, al televoto ci sono Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis, ed uno di loro due dovrà abbandonare la Palapa.

Sondaggi eliminato 18^ puntata

Tra qualche andrà in onda su Canale 5 la 18^ puntata dell’Isola dei Famosi. Al televoto, durante la scorsa puntata di lunedì 16 maggio sono finiti Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger e solamente un naufrago potrà essere salvo, mentre l’altro invece abbandonerà la Palapa alla volta di Playa Sgamada. Secondo Novella 2000, che grazie ad un sondaggio lanciato sul proprio sito ha chiesto al pubblico di votare il naufrago da eliminare, nel risultato finale ad avere avuto la peggio nel sondaggio è stata Mercedesz Henger, con circa l’80% di voti contro il 20% di Nicolas Vaporidis. L’attore romano dovrebbe dunque essere salvo all’ennesima nomination, mentre invece la figlia di Eva Henger dovrebbe abbandonare la Playa Palapa per trasferirsi sulla spiaggia Sgamada, dove ad attenderla ci saranno Licia e Fabrizia.

Non resta che attendere la nuova puntata per scoprire se i sondaggi avranno ragione o meno.

Anticipazioni Isola puntata 20 maggio

Come già detto venerdì 20 maggio andrà in onda l’isola dei Famosi 2022. Secondo le indiscrezioni, questa dovrebbe essere l’ultima puntata in onda di venerdì, mentre poi le altre, fino al 27 di giugno andranno in onda solamente il lunedì, tornando dunque alla programmazione classica dei reality di Mediaset.

Secondo le anticipazioni rilasciate dal sito ufficiale dell'Isola, i naufraghi guidati da Ilary Blasi saranno chiamati nel corso della puntata a schierarsi in due distinte fazioni: dovranno decidere se prendere le parti di Guendalina o meno. Ma non è tutto, perché poi le due fazioni dovranno sfidarsi in una prova che regalerà loro una dispensa colma di cibo e scorte.

Ci sarà poi una romantica sorpresa per Blind: ad attenderlo ci sarà la sua amata Greta, la quale è andata in Honduras per riabbracciarlo. Infine, oltre alle nuove nomination, prove leader e tanto altro, si scoprirà anche il verdetto del televoto tra Mercedesz e Nicolas. Non resta dunque che attendere la puntata per conoscere ulteriori dettagli e vedere i naufraghi cimentarsi in nuove prove.