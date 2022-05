Si è da poco conclusa la messa in onda della prima intervista tv di Manuel Bortuzzo dopo la fine della relazione con Lulù. Il nuotatore si è raccontato nel salotto di Verissimo, arrivando a dire cose molto forti sull'ormai ex fidanzata. Il giovane ha smentito la principessina sui motivi che hanno portato alla rottura, a partire dal ruolo che i suoi familiari avrebbero avuto in questa vicenda. L'ex gieffino ha anche precisato di aver provato a parlare tante volte con Selassié dei loro problemi di coppia, ma lei non l'avrebbe mai ascoltato: da qui l'addio definitivo per stili di vita opposti e inconciliabili.

Aggiornamenti sull'ex coppia Manuel-Lulù

Oggi, sabato 7 maggio, Silvia Toffanin ha ospitato a Verissimo uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi giorni. Da quando ha ufficializzato la fine della sua storia d'amore con Lulù, Manuel Bortuzzo è sulla bocca di tutti: il ragazzo ha deciso di raccontare la sua verità dopo settimane di silenzio, e per farlo ha scelto il programma del weekend di Canale 5.

Senza girarci troppo intorno, lo sportivo ha subito chiarito che è stato lui a mettere fine alla relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip: "Ho deciso io di lasciarla perché in questo mese e mezzo sono successe tante cose che mi hanno fatto capire che non è la persona giusta per me".

Con lo sguardo duro e la voce ferma, il giovane ha smentito l'ex fidanzata, che ha accusato i suoi familiari per la loro separazione: il nuotatore ha puntualizzato che né papà Franco né gli amici si sono intromessi nella sua vita amorosa, e che è stato solamente lui a volersi allontanare dalla principessina.

Le frecciatine alla principessina Lulù

Alla conduttrice di Verissimo che gli ha chiesto perché ha voluto lasciare Lulù ad un solo mese dalla fine del GF Vip, Manuel ha detto: "Tra noi mancavano i punti d'incontro. Ho cercato di spiegarle tante volte quali erano i nostri problemi, ma lei non ascolta. Sembra di parlare con un muro".

Bortuzzo ha anche smentito la voce secondo la quale la principessina avrebbe scoperto di essere stata lasciata leggendo il comunicato stampa che è stato pubblicato lo scorso 25 aprile: "Non è vero, le dicevo da tempo che le cose non andavano ma lei non capiva. In realtà non è mai andato tutto per il meglio".

Dopo aver confermato di essere stato innamorato di Selassié, il nuotatore si è lasciato andare a critiche sulla ex che non sono piaciute ai fan: "Fuori dalla casa era tutt'altro, non mi veniva incontro.

A parole diceva cose bellissime, poi nei fatti non c'era mai. Non aveva rispetto delle cose degli altri".

Scontro a distanza tra Lulù e Franco Bortuzzo

Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto se è vero che le persone a lui più vicine hanno ostacolato la relazione con Lulù, Manuel ha risposto: "Assolutamente no, i miei amici non li ha neanche conosciuti".

"Mio padre sarà venuto a casa nostra due volte, non si è mai intromesso. Ha cercato un posto per noi e ora viene preso di mira", ha raccontato lo sportivo nel salotto di Verissimo.

Insomma, il 23enne ha smentito in tutto e per tutto l'ex fidanzata, soprattutto le accuse che ha lanciato alla sua famiglia dopo essere stata lasciata.

In merito ad un possibile incontro chiarificatore, il ragazzo ha concluso: "Un confronto non avrebbe senso.

Lei non mi ascolta. L'ho bloccata e ho cancellato le foto da Instagram perché a lei interessa solo di quello".

Manuel ha usato parole durissime per commentare la fine della storia nata nella casa del Grande Fratello Vip 6, parole che cozzano nettamente con quelle che ha usato la principessina per motivare l'addio, a suo dire causato dal suocero Franco.