Incredibili novità sono accadute nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta il 6 maggio negli studi Elios di Cinecittà. Gli spoiler provenienti dal web segnalano che Gemma Galgani non ha trovato spazio tra le dinamiche del dating show mentre Ida Platano sembrerebbe aver dimenticato Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, registrazione 6 maggio: procede bene la conoscenza tra Ida Platano e Marco

Ieri 6 maggio si è registrata negli studi di Cinecittà in Roma una nuova puntata di Uomini e Donne, con protagoniste le vicende amorose delle star del trono over e classico.

Le anticipazioni delle nuove riprese, in onda nei prossimi giorni in televisione, segnalano che la registrazione è iniziata con Tina Cipollari, che ha scelto la canzone per far fare la passerella a Biagio Di Maro.

Alessandro Vicinanza, intanto, ha proseguito la sua conoscenza con altre dame mentre Vincenza ha deciso di tenere un cavaliere, venuto in studio per vederla da vicino.

Inoltre tutta l'attenzione è stata catalizzata su Ida Platano, tra le dame più chiacchierate di questa stagione del trono over. In particolare, la bresciana ha dichiarato che la storia con Marco sta procedendo a vele spiegate dopo essersi concessi un ballo in mezzo allo studio. Infine, la donna ha avuto un'ennesima discussione con Tina Cipollari, sebbene non sia stato reso noto il motivo della discordia.

Nessuno spazio per Gemma Galgani

Nella registrazione di U&D avvenuta il 6 maggio e in onda prossimamente in prima visione tv sui teleschermi di Canale 5, Gemma Galgani non ha avuto spazio al centro dello studio. Un'edizione sfortunata per la dama, la quale era diventata la punta di diamante del trono over. A quanto trapelato dalle indiscrezioni, nessun cavaliere è sceso per conoscere la Galgani dopo la fine della frequentazione con Giacomo, che era apparso molto interessato a lei.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani annunciano le nozze

Inoltre Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono tornati nel dating show per fare un annuncio importante. La coppia, infatti, ha raccontato che la loro frequentazione procede a gonfie vele, tanto da avere intenzione di non lasciarsi mai più. A quanto trapelato, i due fidanzati hanno annunciato l'intenzione di convolare a nozze, sebbene la data non sia stata ancora resa nota.

Infine Maria De Filippi ha deciso di non dare spazio ai protagonisti del trono classico. In particolare, Luca Salatino e la collega Veronica Raimondi non erano presenti in studio. Per questo motivo, è stata ancora rimandata la scelta del cuoco romano, il quale è apparso molto indeciso tra Soraya e Lilli dopo la decisione di Aurora di lasciare il programma, in quanto ha capito di non essere compatibile con lui.