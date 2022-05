Hanno rispettato la promessa che si erano fatti Sangiovanni e Giulia Stabile, ormai più di un anno fa, che non appena avrebbero avuto un attimo di tempo sarebbero corsi l'uno dall'altro. Così, dopo la finale di Amici 21, che ha visto la ballerina impegnata in qualità di professionista, Giulia ha raggiunto il suo fidanzato a Milano, dove il cantante era impegnato nel tour che continua ancora adesso in giro per l'Italia. A darne dimostrazione è il numero di Chi in edicola dal 25 maggio che ha immortalato la coppia mentre si diverte a girare per il capoluogo lombardo a bordo di un monopattino.

Nessuna aria di crisi, ma solo divertimento e sguardi complici.

Giulia e Sangio si divertono insieme

Hanno superato la tempesta del Gossip, che la scorsa estate rischiava di travolgerli e dopo aver festeggiato il primo anniversario lo scorso dicembre, Giulia e Sangiovanni, all'anagrafe Giovanni Pietro Damian, sono più uniti ed innamorati che mai. Nonostante la giovane età, 19 anni lui e 20 lei il prossimo mese, la coppia ha deciso di vivere la loro relazione nel massimo riserbo esponendosi poco sui social. Nessuno dei due si è lasciato tentare dalla possibilità di acquisire facilmente like e follower sfruttando il loro amore: Giulia e Sangiovanni preferiscono che i fan li apprezzino per la loro arte.

Ma tutti e due sanno come sostenere l'altro: è questo il caso di Giulia che è stata presente a diversi concerti di Sangio. Il settimanale ha 'pizzicato' i due artisti a Milano, dove si trovavano proprio per il tour del cantautore vicentino, mentre giravano su un monopattino dopo aver trascorso una piacevole serata con degli amici.

I due nonostante la grande fama e popolarità di cui godono non sono cambiati, e amano gioire dei piccoli momenti esattamente come tutti i loro coetanei.

La storia d'amore dei due artisti

Dopo essersi fermati a salutare i fan, con cui sono sempre molto gentili, Giulia e Sangio sono saliti sul monopattino ridendo e scambiandosi sguardi complici, come testimoniano gli scatti postati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Dopo l'esperienza ad Amici, che ha visto proprio la danzatrice romana trionfare, la coppia non si è mai divisa, a dispetto delle malelingue che non credevano troppo ai loro sentimenti.

E invece la coppia ha dimostrato non solo che i sentimenti che li hanno uniti in casetta sono reali ma anche tanto forti da superare distanze geografiche, numerosi impegni di lavoro e maldicenze. Insomma, l'amore tra Giulia e Sangiovanni ha tutte le carte in regola per durare a lungo. Entrambi sono certi l'uno dell'altro e lo stanno dimostrando con i fatti, con buona pace degli hater.