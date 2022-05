L'attesa è finita e su Rai 1 è arrivata la nuova soap Sei Sorelle (Seis hermanas), con Alex Gadea e Maria Castro come protagonisti. La telenovela racconta la storia di sei sorelle che, dopo la morte del padre, prendono in mano la loro vita e decidono di cambiare le cose sfidando la mentalità maschilista di un tempo. Per evitare il fallimento della loro fabbrica tessile, si rimboccano le maniche e iniziano a lavorare. Parallelamente, si intrecciano le loro storie amorose, che non mancheranno di emozionare il pubblico. Le puntate vanno in onda su Rai 1 alle 15:55 al posto dell'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, ora in pausa, e che riprenderà nei primi giorni di settembre, come annunciato da Vanessa Gravina.

Di seguito, le anticipazioni dell'episodio in onda martedì 31 maggio 2022.

Anticipazioni Sei Sorelle puntata di martedì 31 maggio 2022 su Rai 1

Dopo la morte del padre, la situazione economica delle protagoniste è molto grave: chi manderà avanti la fabbrica? Diana (Marta Larralde) ha cercato in tutti i modi di convincere Don Aurelio (Fernando Guillén Cuervo) a dar loro una mano per produrre dei tessuti, così da avere un minimo di rendita. Nel frattempo, Adela (Celia Freijeiro) e German (Oriol Tarrasón) hanno avuto modo di conversare a lungo, con la speranza di non perdere Ville de Paris.

Intanto, le sorelle Silva sono state invitate a un invito benefico da Blanca (Mariona Tena) che si è rivelato non privo di inaspettati avvenimenti.

Ciò che però è prioritario per loro è salvare l'azienda di famiglia, accada quel che accada.

Diana spiazza le Silva, anticipazioni Sei Sorelle

Le sorelle Silva hanno imparato presto e a loro spese che le donne non hanno alcun diritto nella Spagna del XIX secolo. Il senso di colpa la fa da padrone in una società patriarcale e maschilista.

Dopo la morte del padre, dovranno far fronte alle circostanze avverse per non perdere il loro prestigio sociale. Nonostante ciò, l'amore trova spazio nelle loro sfortunate vite, dando il via a intriganti trame che terranno con il fiato sospeso i telespettatori.

Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa sono figlie di don Fernando e condividono un'azienda tessile che gestiva il padre.

Dopo la sua morte, però, la fabbrica rischia di chiudere. Come fare per non cadere in povertà?

Le anticipazioni della puntata di domani 31 maggio di Sei Sorelle raccontano che la crisi aziendale verrà amplificata anche dallo sciopero degli operai, che vogliono veder rispettati i loro diritti. Le Silva devono fare di tutto per non fallire e così Diana ha un'idea che spiazza le sorelle: lavorare in fabbrica. Una sfida alla società che le metterà a dura prova.