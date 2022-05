Lilli Pugliese, 27enne romana, è una delle due corteggiatrici del tronista Luca Salatino. Il giovane, nella puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 30 maggio, farà la sua scelta e non sarà Lilli. La "non scelta" ovviamente, ci rimarrà male e non riuscirà a trattenere le lacrime. Una brutta batosta per la giovane che, nel corso dell'infanzia, ha dovuto lottare con molte difficoltà.

U&D, Lilli racconta a Luca il suo drammatico passato

Lilli Pugliese in questi mesi, è riuscita ad attirare l'attenzione del tronista Luca Salatino che, in effetti, l'ha portata fino al termine del suo percorso.

Certamente il tronista è rimasto colpito dalla sua bellezza e dai suoi magnetici occhi verdi. Ma non è solo il lato estetico ad aver colpito Luca. Lilli infatti, durante una delle prime esterne, si è sbottonata e ha raccontato un po' del suo passato. In particolare, ha fatto riferimento alla sua infanzia, che di certo non è stata semplice. Lilli infatti, dall'età dei tre anni e sino alla maggiore età, è passata da una casa famiglia all'altra. Tutto perché il padre, con il vizio del gioco e la madre, erano incapaci di prendersi cura di lei e della sorella. Un passato drammatico quello raccontato da Lilli Pugliese e che ha colpito non solo Luca, ma anche il pubblico che segue Uomini e donne. Con il tempo, è riuscita a perdonare il comportamento del padre che, purtroppo, è venuto a mancare nel 2018.

Chi è Lilli Pugliese: 27 anni, lavora in una pasticceria a Roma

Insomma, nonostante un passato molto doloroso, Lilli Pugliese si mostra oggi come una ragazza solare. Ha 27 anni e vive a Roma. Proprio nella Capitale, lavora in una pasticceria e nel contempo, coltiva il sogno di diventare stilista. Infatti, oltre a lavorare, studia anche come Fashion Designer.

Sin dal suo approdo a Uomini e donne, Lilli non ha mai fatto mistero di aver voglia di innamorarsi e di creare una famiglia. Ha rivelato di essere stata colpita sin da subito da Luca Salatino, sin dai tempi in cui lui era uno dei corteggiatori di Roberta Giusti. Quando poi è diventato tronista, Lilli ha deciso di scendere le scale per lui.

Il percorso del tronista è ormai giunto alla sua conclusione. La puntata della scelta è già stata registrata lo scorso 18 maggio e pertanto si sa già chi avrà scelto tra Lilli e Soraia.

Lilli non è la scelta di Luca, lei scoppia in lacrime a Uomini e donne

Ebbene, Luca sceglierà Soraia. Quindi Lilli Pugliese sarà la "non scelta" del tronista romano. Si suppone che non sarà facile nemmeno per lui comunicare la sua decisione a Lilli. Stando a quanto rivelano le anticipazioni, dopo il "no" di Luca, Lilli scoppierà in lacrime. Sarà Maria De Filippi a intervenire per consolare la 27enne romana. Non ci sono ulteriori dettagli su questo momento e pertanto bisognerà attendere la messa in onda della puntata della scelta prevista per il 30 maggio. Non è nemmeno da escludere l'ipotesi che, dopo la delusione, a Lilli venga offerto il Trono. Molti fan di Uomini e donne, la reputano una ottima candidata.