Finalmente a partire dalla prossima settimana su Rai 1 prenderanno il via le avventure della soap opera spagnola intitolata Sei sorelle (Seis Hermanas), che farà compagnia ai telespettatori italiani al posto della fiction daily Il Paradiso delle signore questa estate. Le anticipazioni degli episodi che occuperanno il piccolo schermo dal 30 maggio al 3 giugno 2022, raccontano che le protagoniste assolute Adela (Celia Freijeiro), Blanca (Mariona Tena), Diana (Marta Larralde), Celia (Candela Serrat), Francisca (María Castro) ed Elisa (Carla Díaz) dovranno fare i conti con la realtà.

Le fanciulle essendo abituate a un certo stile di vita, dovranno scendere a compromessi assumendosi le redini dell’azienda tessile del padre: quindi tale situazione le metterà senza ombra di dubbio in evidente difficoltà.

Anticipazioni Sei sorelle al 3 giugno: Adela, Blanca, Diana, Celia, Fancisca e Elisa costrette a fare una scelta difficile

Nelle puntate della serie tv ambientata a Madrid tra il 1913 e il 1917 e in programma in prima visione sull’ammiraglia Rai da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno a partire dalle ore 15:55 circa, il pubblico farà la conoscenza delle sei sorelle Silva, che sin da subito mostreranno la loro bellezza ed eleganza: per il signor Don Fernando (​​Emilio Gutiérrez Caba), il padre delle giovani fanciulle sarà una giornata da segnare sul calendario.

In particolare la figlia Blanca (Mariona Tena) si fidanzerà con il figlio dei Loygorri: ai festeggiamenti prenderà parte anche Salvador Montaner (Álex Adrover), un ragazzo che si farà notare da tutti coloro che saranno presenti. Purtroppo dagli spoiler si evince che un evento improvviso e sconvolgente sarà in procinto di stravolgere in negativo le ragazze.

Nello specifico per mantenere la loro posizione nella scala sociale e quindi continuare a vivere in un mondo in cui non spetta alcun diritto alle donne, Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa si vedranno costrette a prendere una decisione non facile, visto che dovranno essere a capo dell’azienda paterna.

Salvador Montaner diventa direttore della Tessuti Silva, Don Ricardo trama contro le nipoti

Non appena Salvador Montaner diventerà il nuovo direttore della Tessuti Silva ci saranno altri problemi, dato che le sei sorelle affronteranno le prime conseguenze del loro inganno. Intanto Don Ricardo (Juan Ribó) tramerà un complotto appositamente per mettere nei guai le sue nipoti, invece in fabbrica ci sarà sempre più tensione, poiché i dipendenti saranno sconfortati per essere in attesa dello stipendio ormai da parecchi giorni.

Per concludere, a causa della crisi economica in cui verserà l’azienda, Francisca accetterà di esibirsi nel cabaret dei genitori di Gabriel (Ricard Sales), invece Celia, la più studiosa delle sei sorelle, si rimboccherà le maniche e andrà a lavorare in fabbrica come operaia.