Stefano De Martino rompe il silenzio su Belen Rodriguez dopo le voci sul loro ritorno di fiamma. Il conduttore ed ex ballerino, intervistato da Elvira Serra, ha confermato pubblicamente la notizia del ritorno di fiamma con la showgirl argentina, mamma di suo figlio Santiago.

Da un po' di mesi, ormai, i due sono stati paparazzati insieme e attraveros un'intervista è stato proprio De Martino a togliere ogni dubbio, precisando però che non ci sarà nessun matrimonio bis.

Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano: lui rompe il silenzio

"Si, stiamo di nuovo insieme.

Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire, c'è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro" ha dichiarato Stefano De Martino parlando del ritorno di fiamma con la showgirl argentina.

De Martino non ha nascosto che in questi anni, in cui è stato distante dalla sua compagna, ha avuto modo di fare un lavoro su se stesso, svelando di andare dallo psicologo tutte le settimane.

"Quando sei con un riflettore sempre puntato addosso, la mancanza di consapevolezza emerge" ha dichiarato De Martino, svelando che oggi si sente appagato dal fatto di essere riconosciuto non per il Gossip e le sue storie d'amore, bensì per il suo lavoro.

Il successo di Stefano De Martino in tv

Del resto, in questi anni, la carriera professionale di Stefano ha subito un vero scossone. Dopo aver scelto di appendere al chiodo le scarpette da ballerino, si è cimentato nel mondo della televisione, approdando alla conduzione di diversi programmi di successo.

È questo il caso di Stasera tutto è possibile, lo show di intrattenimento che ha ereditato da Amadeus e di cui ne ha consolidato il successo su Rai 2.

Nell'ultima stagione televisiva, inoltre, De Martino si è cimentato anche nella conduzione di "Bar Stella", uno show di seconda serata che ricordava in parte quelli di Renzo Arbore, promosso dagli ascolti.

Questa estate, invece, sarà al timone di un nuovo show musicale che andrà in onda in prime time su Rai 2.

Matrimonio bis con Belen Rodriguez? La risposta di Stefano De Martino

Nei mesi scorsi è tornato sulle reti Mediaset come giudice del serale di Amici di Maria De Filippi, la trasmissione di Canale 5 che ha gli ha permesso di raggiungere la popolarità, il successo e di conoscere il suo grande amore Belen, madre di suo figlio Santiago.

A tal proposito, De Martino ha svelato che il giorno della nascita di Santiago è stato il più bello della sua vita, dato che lo ha catapultato di "punto in bianco" nel mondo degli adulti.

Tuttavia, nonostante questo ritorno di fiamma con Belen, Stefano sembra avere le idee molto chiare sul futuro ed ha ammesso che non ci sarà un matrimonio bis.

"Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite" ha sentenziato De Martino, che per il momento non prende in considerazione l'idea delle nuove nozze con la showgirl argentina.