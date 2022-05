Ormai è ufficiale: Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono riavvicinati. Le voci si rincorrevano da tempo, così come gli indizi apparsi qua e là sui social. È stata poi la stessa showgirl argentina a rivelare il ritorno di fiamma con l'ex ballerino di Amici nel corso di una puntata de Le Iene. Belen, archiviata la breve storia d'amore con l'hairstylist Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la piccola Luna Marì, si è ritrovata tra le braccia del suo ex marito Stefano, segno evidente che il sentimento che li lega non si è mai spento. A conferma di ciò, gli scatti che li ritraggono in quel di Capri.

Belen e Stefano in love a Capri

Dopo quasi due anni che non la si vedeva a bordo, la showgirl argentina Belen Rodriguez è tornata sulla barca di Stefano De Martino. I due hanno trascorso il primo weekend di maggio a Napoli. Le foto confermano dunque inequivocabilmente il ritorno di fiamma tra i due. La conduttrice e il giudice di Amici, dopo la romantica gita nel golfo di Napoli, sono stati avvistati a pranzo in un ristorante vista mare. A pubblicare gli scatti che li ritraggono insieme nella città natale di Stefano è stato lo stesso ristorante attraverso i profili social ufficiali. Pare però che i due non fossero soli, ma con loro ci fosse un'altra coppia di amici. Santiago e Luna Marì invece sono rimasti a casa con i nonni.

La showgirl argentina e Stefano insieme anche a Pasqua

Già a Pasqua, Stefano De Martino e Belen erano stati insieme ad Albarella. I due avevano trascorso le festività pasquali insieme a Santiago e Luna Marì, immersi nel verde dell'isola e lontani dal caos della città. Ora, si sono ritrovati di nuovo per la festa del primo maggio.

Lo yacht di proprietà dell'ex ballerino porta tra l'altro il nome del primogenito Santiago. Sui rispettivi profili social, entrambi hanno condiviso delle storie vista mare, ma hanno preferito non mostrarsi mai insieme. Nei vari video e scatti pubblicati nei giorni scorsi, nulla lasciava intuire che stessero insieme.

Che questa sia stata una strategia pensata per non dare troppo nell'occhio?

Non resta che aspettare ulteriori indizi e dichiarazioni da parte dei diretti interessati di questa infinita vicenda sentimentale per scoprire come stanno davvero le cose. Intanto, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini non poteva non pubblicare gli scatti inediti che li ritraggono insieme nel romantico tour nel golfo di Napoli. Ad accompagnarli, come si scopre dalle foto, un gruppo di amici. I paparazzi sono sempre dietro l'angolo quando si tratta di Belen e Stefano pronti a immortalare il riavvicinamento.