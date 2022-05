Iniziano ad arrivare le prime anticipazioni di Doc 3 Nelle tue mani, che avrà come protagonista Luca Argentero, nei panni dell'amatissimo dottor Fanti. Era certo che arrivasse la terza stagione, dopo il boom di ascolti della precedente. Una trama avvincente basata su una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni che, in seguito a un incidente, perde la memoria degli ultimi dodici anni ma non la voglia di rimettere il camice, proprio come il nostro Fanti. Nel finale di stagione, il sogno di Andrea diventa realtà, dopo tanta sofferenza per il drammatico periodo dell'emergenza sanitaria che gli ha fatto perdere l'amico Lazzarini e gli intralci di chi non voleva riprendesse il suo posto.

Gli sceneggiatori sono al lavoro per scrivere le trame delle nuove puntate e, stando a quanto riporta Il Corriere della Calabria, pare proprio che ci sia un cambio di location per la tanto amata Serie TV.

Doc Nelle Tue Mani 3 arriva a Cosenza: Luca Argentero protagonista

Nella terza stagione di Doc 3, che arriverà prossimamente su Rai 1 in prima serata, non mancheranno di certo le novità, anche se ad ora le bocche sono cucite. Tuttavia, è trapelata un'indiscrezione non da poco sugli episodi inediti. Stando al quanto scrive il quotidiano, pare proprio che il set arrivi a Cosenza per girare alcune scene dell'amatissima serie Tv: “Gli autori gireranno alcune scene anche in Calabria. Un ciak è previsto infatti nei prossimi giorni a Cosenza, dove è previsto l’arrivo del cast della fiction”.

L'ospedale dove si gireranno alcune scene di Doc 3 è il Mariano Santo di Cosenza. Sempre stando a quanto riporta il quotidiano, gli attori sarebbero già sul set per girare le puntate. Ancora ignota la trama, che rimane avvolta in un velo di mistero. Non è la prima volta che si cambia location; nelle prime due stagioni, infatti, alcune scene sono state girate a Roma.

Luca Argentero impegnato in Tv e non solo

Continua il successo di Luca Argentero, che non si ferma mai tra spot sui sociali e in Tv (dove ha girato uno spot per una nota marca di cellulari nella città di Crema) e serie: l'attore ha girato la nuova stagione di Celebrity Hunted ed è il protagonista su Disney+ de Le fare ignoranti.

In attesa di vedere le nuove puntate di Doc 3, Rai 1 non mancherà di intrattenere i telespettatori con altre fiction di successo. Cresce l'attesa per Un Passo dal cielo e Che Dio ci aiuti 7, in onda prossimamente sulla prima rete con trame da non perdere. Arriverà anche la terza stagione di Mina Settembre con Serena Rossi, l'amata assistente sociale Gelsomina, divisa tra lavoro e una complicatissima vita sentimentale che non la rende per niente felice.