Si è da poco conclusa una delle ultime puntate stagionali di U&D: mercoledì 25 maggio, infatti, è andato in onda un appuntamento con il dating-show registrato di recente, poco prima che entrambi i tronisti facessero la loro scelta. Nell'assistere alla sfilata dei cavalieri, al "rimprovero" di Maria De Filippi a Biagio e all'ennesima delusione d'amore di Gemma, alcuni spettatori si sono esposti per sottolineare quanto si sia sentita la mancanza di Tina Cipollari.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D Over

Mercoledì 25 maggio è stata trasmessa su Canale 5 la terza puntata di questa settimana di U&D senza Tina Cipollari: è da lunedì scorso, infatti, che l'opinionista non compare al fianco di Gianni Sperti per motivi sconosciuti (nessuno ha mai spiegato perché la vamp non fosse in studio in quella registrazione) e in tantissimi hanno sentito la sua mancanza.

Tra i commenti che sono stati pubblicati sui social network in questi giorni, spiccano quelli di chi ha "sofferto" per l'assenza della romana in studio, soprattutto perché sono accadute cose che lei avrebbe stroncato e non assecondato come invece ha fatto il collega.

Mentre in tv veniva mostrata la sfilata maschile sul tema "Nell'arte della seduzione non ho rivali", su Twitter veniva rimarcata l'importanza di Tina nella maggior parte delle dinamiche del programma, dalle più futili e divertenti a quelle più serie.

I pareri della gente sul cast di U&D

Gli argomenti che sono stati affrontati nella puntata di U&D del 25 maggio, sono stati: le polemiche per la pubblicità che Biagio avrebbe fatto al suo caseificio sfilando con delle mozzarelle, la rottura tra Gemma e Maurizio dopo una sola uscita e l'avvicinamento tra Ida e Riccardo sulla passerella.

Tra i migliaia di commenti che sono comparsi su Twitter nelle ultime ore, spiccano i seguenti: "Gli uomini alle spalle di Maurizio che ridono per le fantasie di Gemma", "Lei si fa sempre castelli di carta", "Dopo il balletto di Armando, le mozzarelle seducenti di Biagio e il grano di Alessandro, direi di chiamare uno psichiatra".

"Tina dove sei? Ci manchi!", è il parere che ha messo d'accordo la maggior parte dei fan del programma, perlomeno quelli convinti del fatto che Cipollari sia indispensabile per la buona riuscita dello show.

La 'strigliata' della conduttrice di U&D

Gli spettatori di U&D concordano nell'affermare che se Tina fosse stata in studio nella puntata trasmessa tra lunedì 23 e mercoledì 25 maggio, molte cose non sarebbero filate lisce.

Quando si è parlato di Ida e Riccardo, ad esempio, nessuno si è opposto al ritorno di fiamma, anzi Gianni Sperti e Tinì hanno spronato i due a darsi l'ennesima possibilità. Cipollari non la pensa come i colleghi opinionisti e probabilmente avrebbe criticato sia la dama che il cavaliere per il siparietto che hanno proposto poco prima del finale di stagione.

La bionda vamp, inoltre, si sarebbe trovata d'accordo con Maria De Filippi nel contestare a Biagio una sponsorizzazione di troppo durante la sfilata. Il napoletano ha approfittato dell'esposizione mediatica che il dating-show gli dà per promuovere il suo caseificio, e questa cosa non è passata inosservata.

"Se sfili con le mozzarelle per questo motivo e ti fanno tana, non devi dire che non è vero. Dove sta la seduzione?", ha tuonato la presentatrice davanti a Di Maro che non ha saputo controbattere.