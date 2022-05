Sono tante le novità che attendono i telespettatori di Tempesta d'amore, la soap opera tedesca in onda su Rete 4 nella fascia preserale, dal lunedì alla domenica. Le anticipazioni mettono l'attenzione su una trama inedita che vede protagonisti Lia e Robert. I due potrebbero essere fratelli e Ariane, come sempre, ci metterà lo zampino mescolando le carte per rendere ingestibile la già difficile situazione. Nel frattempo Florian inizierà a sentirsi meglio grazie alla cura di Michael e così verrà invitato in barca da una nuova e misteriosa corteggiatrice.

Addio, dunque, cara Maja?

Anticipazioni Tempesta d'amore: Florian dimentica Maja?

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, le condizioni di Florian inizieranno a migliorare, dopo che tutti avevano temuto per la sua morte. Nonostante ciò, Michael gli raccomanderà di non esagerare e di stare a riposo ancora per un po', consigli che ovviamente il giovane non avrà intenzione di ascoltare.

Vogt verrà invitato da Constanze a fare una romantica gita in barca, curiosa di sapere se la sua attrazione è ricambiata. Florian accetterà, ma ben presto si renderà conto che avrebbe fatto meglio a seguire le indicazioni di Michael. Purtroppo, dopo un iniziale miglioramento, il giovane inizierà a presentare altri preoccupanti sintomi.

Intanto il povero Christoph sarà vessato dalla paura che Michael possa aver sedotto Rosalie a Parigi.

Robert e Lia si sottopongono al test del Dna

Una inedita trama terrà i fan della soap in onda su Rete 4 con il fiato sospeso. A quanto pare Lia e Robert potrebbero essere fratelli. I due non vorranno nemmeno pensare a questa eventualità.

Per escludere questa ipotesi, si sottoporranno al test del Dna.

Sebbene la madre di Lia abbia rassicurato in passato Werner sul fatto che non fosse il padre di Robert, verrà messo di nuovo tutto in discussione. Alcuni dei loro capelli verranno consegnati a Werner, che avrà cura di conservarli nella cassaforte in attesa che vengano portati in laboratorio per l'esame.

Ariane spietata nelle nuove puntate di Tempesta d'amore

Ma ecco che a quel punto entrerà in gioco Ariane, pronta a scambiare il campione dei capelli per alterare il test del Dna. Peccato che il suo piano vada a monte, dato che il previdente Werner avrà cambiato in tempo la combinazione della cassaforte.

Robert e Lia dovranno loro malgrado mantenere le distanze, ma non sarà assolutamente facile. Intanto cresce l'attesa per i risultati del test che stabilirà una volta per tutte se sono fratelli. Che cosa succederà in caso positivo? Non resta che attendere le nuove puntate di Tempesta d'amore per scoprirlo, anche se è ampiamente immaginabile che Ariane tenti per la seconda volta di scambiare i risultati dell'esame, così da arrivare al suo obiettivo.