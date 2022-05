Si è conclusa martedì 24 maggio una delle puntate più caotiche dell'ultima stagione di U&D. I telespettatori, infatti, hanno assistito per oltre un'ora e mezza ai soliti battibecchi tra Ida e Riccardo, con tanto di sfuriata della dama e bonaria presa in giro di Maria De Filippi. Il pubblico del dating-show ha puntato il dito contro Guarnieri sui social network, ma anche contro un siparietto che gli viene proposto da anni senza arrivare a una decisione definitiva.

Il commento alla puntata odierna di U&D

La stagione 2021/2022 di U&D sta per concludersi, ma i telespettatori non sembrano affatto felici dei contenuti che la redazione sta proponendo nell'ultimo periodo.

Dando un'occhiata ai commenti che vengono scritti sui social mentre il dating-show è in onda su Canale 5, ci si rende conto che l'argomento portante degli ultimi due mesi ha un po' stancato.

Il 24 maggio l'intero appuntamento con il format Mediaset è stato dedicato a Ida e Riccardo: dopo essersi resi protagonisti di un romantico ballo a centro studio, i due hanno continuato a litigare e a rincorrersi dietro le quinte.

Maria De Filippi ha assecondato la dama e il cavaliere nelle loro incongruenze, anzi secondo alcuni si sarebbe addirittura divertita a prenderli bonariamente in giro spingendoli a fare cose che avrebbero creato chiacchiericcio sul web.

Lo sfogo della protagonista di U&D

"Non è mai troppo tardi", ha detto a un certo punto Ida per cercare di convincere Riccardo a dare l'ennesima possibilità al loro rapporto.

Nel corso della puntata di U&D del 24 maggio, però, il pugliese non ha mai risposto chiaramente alla proposta dell'ex fidanzata, anzi ci ha girato intorno sostenendo che la cosa migliore era quella di confrontarsi lontano dalle telecamere.

Di fronte al silenzio di Guarnieri e alla non chiarezza, la dama bresciana ha perso le staffe e gli ha urlato contro: "Riccardo ma vai a fare in c....".

In preda a un raptus di rabbia mista a frustrazione, Platano ha raggiunto il backstage continuano a dirsi stanca dell'atteggiamento ambiguo del cavaliere, soprattutto dopo che lei ha ammesso di provare ancora un sentimento.

I due hanno bisticciato anche nei corridoi degli Elios senza raggiungere un accordo, ma poi ci hanno pensato Maria, Gianni e Armando a far sbottonare Riccardo con un invito a cena ad Ida.

La polemica sui 'siparietti' di U&D

Mentre Maria cercava di analizzare lo strano comportamento di Riccardo, sui social venivano pubblicati tanti commenti negativi sulla puntata di U&D del 24 maggio, la maggior parte dei quali contro il cavaliere del Trono Over.

"Lui non prova un sentimento verso Ida, ama solo se stesso. Lei è innamorata", "Pessimo", "Riccardo dai, che noia con questo dialogo", "Basta, non se ne può più", "Maria aspettava questo trash, dispiace che manchi Tina", "Maria non li sta consigliando, li sta prendendo in giro di gusto", questi sono alcuni dei pareri che gli spettatori hanno espresso sui social network in merito all'ennesimo riavvicinamento tra Guarnieri e Platano.

Quello che il pubblico di Canale 5 probabilmente ancora non sa, è che Ida e Riccardo sono andati a cena insieme dopo la registrazione appena trasmessa in tv, ma le cose non sono andate come tanti avrebbero voluto.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da qui all'1 giugno, fanno sapere che i due ex non hanno fatto altro che litigare per poi arrivare alla decisione di mettere un punto definitivo al loro rapporto.

Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra i protagonisti assoluti del finale di stagione della versione senior del programma Mediaset.