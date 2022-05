Quando mancano solo due puntate alle fine della stagione 2021/2022 di U&D, sul web si parla ancora, e tanto, di ida Platano e Riccardo Guarnieri. L'intervista che la dama ha rilasciato a Verissimo ha cozzato nettamente con quello che è successo tra lei e il pugliese negli studi del dating-show. Ad alimentare i dubbi sulla sincerità degli ex fidanzati è stata Barbara De Santi con alcune frecciatine lanciate all'indirizzo di entrambi sui social network.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

Mercoledì 1° giugno andrà in onda l'ultima puntata stagionale di U&D, ma i fan più curiosi già sanno come è andata a finire sia tra i giovani che tra i senior del cast.

Con la registrazione che ha condotto lo scorso 19 maggio, Maria De Filippi ha salutato i protagonisti del dating-show e dato appuntamento a settembre dopo una pausa di tre mesi circa.

I telespettatori, però, devono ancora assistere agli ultimi colpi di scena, a partire dalle scelte di Luca e Veronica fino ad arrivare alla decisione di Ida e Riccardo sul loro rapporto.

Le anticipazioni che da un paio di settimane circolano in rete, fanno sapere che i due ex non sono tornati insieme, anzi hanno scelto di interrompere definitivamente il loro legame perché consapevoli di non poter andare d'accordo, né davanti né dietro le telecamere.

Platano, però, sabato scorso è stata ospite di Verissimo e ha spiazzato il pubblico dicendosi ancora immensamente innamorata di Guarnieri.

Il parere del discusso personaggio di U&D

Come Silvia Toffanin ha chiarito dopo la messa in onda dell'intervista di Ida, il loro incontro è stato registrato prima che lei e Riccardo si dicessero addio negli studi di U&D tra offese, urla e accuse reciproche.

Mentre in tv veniva mostrato l'acceso scontro tra Platano e Guarnieri, l'ex dama Barbara usava i social network per insinuare qualche dubbio sul comportamento di entrambi i protagonisti del Trono Over, soprattutto su quello, a suo dire incoerente, dell'ex collega di parterre.

"I conti non tornano. Lei a Verissimo ha parlato della cena con Riccardo, che è stata la causa scatenante della lite a Uomini e donne", si legge sul profilo Instagram di De Santi.

"Ida sorrideva e aveva le stelline agli occhi, anzi ha anche detto che per lui prova un amore immenso. Poco dopo hanno fatto vedere il video della loro litigata, quindi l'intervista è stata registrata prima ma la cena c'era già stata", prosegue così lo sfogo che Barbara ha condiviso in rete.

Riccardo paparazzato con una ragazza dopo U&D

"Ma tutta la rabbia che aveva a U&D, dove stava mentre chiacchierava con Silvia Toffanin?", termina con questa domanda provocatoria l'affondo di Barbara a Platano.

Secondo l'ex dama, dunque, anche se l'intervista a Verissimo è avvenuta prima della rottura definitiva con Riccardo, Ida era già stata a cena con lui e, a detta di entrambi, le liti erano già iniziate, sia faccia a faccia che al telefono. De Santi, dunque, si chiede perché la parrucchiera si è mostrata felice ed emozionata su Canale 5 quando le cose con Guarnieri già scricchiolavano.

"Secondo me dovrebbero regalare degli apparecchi acustici anche a loro due. Sono un muto che parla ad un sordo", ha concluso l'ex volto del Trono Over sempre su Instagram e stavolta rivolgendosi ad entrambi i protagonisti della versione senior del dating-show.

Riccardo, intanto, resta in silenzio ma viene fotografato in compagnia di una ragazza mora che, secondo Amedeo Venza, si chiamerebbe Serena e sarebbe la nuova fiamma del pugliese. I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano per le vie di Bari dopo la fine delle riprese di U&D e in atteggiamenti più che amichevoli.