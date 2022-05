Ida Platano ha scelto di chiudere la conoscenza con Marco Alabiso a Uomini e donne. La dama bresciana, durante l'ultima puntata del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, ha preferito mettere un punto definitivo a questa frequentazione, lasciando tutti senza parole.

Tra i due, infatti, sembrava esserci un buon feeling ma a quanto pare questa non era la realtà dei fatti, dato che Ida ha poi scelto di riavvicinarsi di nuovo al suo ex Riccardo Guarnieri.

Dopo questo addio, Marco si è sfogato in una intervista "smascherando" Ida Platano e svelando che in realtà sarebbe ancora innamorata del suo ex fidanzato.

Colpo di scena a U&D: Ida Platano chiude con Marco e c'entra Riccardo Guarnieri

Nel dettaglio, l'ultimo appuntamento con Uomini e donne trasmesso su Canale 5, è stato a dir poco ricco di colpi di scena e sorprese.

Ida e Riccardo sono stati protagonisti di un nuovo riavvicinamento in studio: il cavaliere è scoppiato in lacrime ascoltando un brano che aveva dedicato a Ida ai tempi della proposta di matrimonio.

Immediata la reazione della dama che, a quel punto, ha scelto di andare fino in fondo a questa situazione e ha così chiuso la sua frequentazione con il cavaliere Marco.

L'ex cavaliere Marco 'smaschera' Ida Platano dopo l'addio in studio a U&D

I due si sono detti addio definitivamente e, in queste ore, Marco ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato la sua realtà dei fatti su quanto sta succedendo e su quelli che sarebbero i sentimenti di Ida Platano.

"Allora penso che dentro di sé lei sia a conoscenza di essere innamorata ancora di lui, non è pronta per nessun altro uomo", ha svelato Marco intervistato da "Mondo Tv 24".

Marco si è detto sicuro del fatto che in tutte le serate che ha trascorso con Ida in queste settimane, la dama non si sarebbe mai scrollata di dosso il pensiero del suo ex Riccardo.

Parole forti anche quelle che Marco ha rivolto nei confronti di Guarnieri, accusandolo di aver rosicato per il suo avvicinamento con la dama bresciana.

'Riccardo mi temeva, torneranno insieme', sentenzia l'ex cavaliere Marco

"Penso che Riccardo mi temeva siccome ha visto che Ida con me era più coinvolta rispetto agli altri che ha frequentato", ha sentenziato Marco.

"Gli ha bruciato un po' il c... perché ha capito che poteva esserci qualcuno che avrebbe potuto mettere i bastoni tra le ruote", ha aggiunto ancora Marco evidenziando il fatto che in queste settimane di permanenza a Uomini e donne, Riccardo ha sempre chiesto il confronto con lui.

"Ritorneranno insieme ma per litigare e lasciarsi un'altra volta", ha dichiarato Marco convinto del fatto che tra Ida e Riccardo ci sarà l'ennesimo ritorno di fiamma nel corso delle prossime settimane.

L'assenza di Tina Cipollari a Uomini e donne

In attesa di scoprire quale sarà l'evolversi di questa intricata storia d'amore che sta appassionando il pubblico di Uomini e donne, in tanti si chiedono che fine abbia fatto Tina Cipollari dallo studio del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

La storica opinionista non ha preso parte alla puntata di lunedì pomeriggio, 23 maggio, incentrata sulle vicende di Ida-Riccardo-Marco.

Un'assenza che non è passata inosservata, dato che in queste settimane Tina non è mai stata tenera nei confronti della dama bresciana e del suo ex fidanzato.

L'opinionista di Uomini e donne ha sempre accusato i due di essere ancora innamorati e di non avere il coraggio di dirlo pubblicamente, motivo per il quale la sua presenza in questa puntata "clou" della stagione di U&D, avrebbe sicuramente assicurato grandi e accesi confronti in studio con Ida Platano e Riccardo Guarnieri.