Le anticipazioni sulle puntate di Uomini & Donne, che sono state registrate lo scorso 11 maggio, hanno spiazzato i telespettatori. Dopo aver battibeccato per settimane, e soprattutto dopo aver negato di provare ancora qualcosa l'uno per l'altra, Ida e Riccardo si sono resi protagonisti di quello che può essere considerato un colpo di scena a tutti gli effetti. Il cavaliere è stato spronato da molti ad ammettere di essere ancora interessato alla ex e anche lei dopo un ballo gli ha chiesto di andare a cena insieme ricordandogli che "non è mai troppo tardi".

Aggiornamenti sulla versione senior di U&D

Da quando Riccardo è tornato a U&D per cercare l'amore, non c'è stato giorno che qualcuno non abbia commentato un suo possibile riavvicinamento sentimentale a Ida. I due hanno monopolizzato intere puntate del dating show con balli a centro studio, chiacchierate nel backstage, sorrisi a distanza e piccole scenate di gelosia.

Mercoledì 11 maggio, però, i due protagonisti assoluti del finale di stagione del programma Mediaset hanno stupito ancora e come non avevano mai fatto fino a ora.

Le anticipazioni sulla registrazione dell'11 maggio fanno sapere che Guarnieri si è emozionato fino alle lacrime quando è stata scelta la canzone "Fai rumore" per uno dei balli della giornata.

Prima di rifugiarsi dietro le quinte, il cavaliere ha spiegato che quel brano gli riportava alla mente il momento in cui ha chiesto a Platano di sposarlo.

Le pressioni sui protagonisti di U&D

Ida ha colto la palla al balzo e ha subito cercato di capire se le lacrime di Riccardo potessero essere uno spiraglio per il loro tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

Dopo tante domande alle quali il pugliese ha risposto in modo poco chiaro, Maria De Filippi ha proposto a lui e a Platano di ballare proprio sulle note della canzone che l'aveva fatto emozionare pochi minuti prima.

Alla fine della musica, la dama ha detto ad alta voce le parole che aveva sussurrato all'orecchio di Guarnieri durante il lento: "Non è mai troppo tardi".

La parrucchiera, dunque, si è detta subito pronta a riallacciare quel legame amoroso che l'ha fatta tanto soffrire, ma che non è riuscita a dimenticare: pur di tornare insieme a Riccardo, Ida ha immediatamente chiuso la conoscenza con Marco, col quale stava uscendo da qualche settimana.

Il personal trainer si è mostrato titubante su quest'eventualità, tant'è che sono intervenuti la conduttrice, gli opinionisti e Armando per convincerlo a dare un'altra possibilità all'ex fidanzata.

Attesa per i dettagli sulla cena lontano dagli studi di U&D

Riccardo ha ceduto alle pressioni esterne solo quando Maria gli ha suggerito di mettere da parte l'orgoglio e di provare a uscire con Ida per capire se possono ancora andare d'accordo dopo anni.

Al termine di una puntata movimentata e insolita, il cavaliere di U&D ha accettato l'invito a cena dell'ex fidanzata: i due, dunque, la sera dell'11 maggio si sono visti lontano dalle telecamere ed era la prima volta da quando si sono lasciati definitivamente e in malo modo.

Per sapere cosa è successo tra Guarnieri e Platano, però, si dovrà attendere circa sette giorni: le registrazioni del dating show per questa settimana, infatti, sono finite ed è improbabile che la presentatrice riunisca nuovamente il cast prima della diretta della finalissima di Amici 21 (prevista per domenica 15 maggio).

Le riprese di Uomini e donne, dunque, dovrebbero ricominciare attorno a lunedì 16 e soltanto allora si scoprirà se tra Ida e Riccardo è scoccata nuovamente la scintilla oppure se le incomprensioni hanno avuto la meglio per l'ennesima volta.