Il Paradiso delle signore 7 sta per ritornare in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1. La seguitissima soap sarà ancora una volta uno dei cavalli di battaglia della programmazione della rete ammiraglia a partire dal prossimo settembre.

Tuttavia, le riprese di questa nuova stagione cominceranno il prossimo 30 maggio, quando sarà riaperto ufficialmente il set che accoglierà tutti i protagonisti del celebre grande magazzino.

E, a svelare un po' di retroscena sul dietro le quinte della soap, ci ha pensato l'attrice Francesca Del Fa che nella soap veste i panni di Irene.

Al via le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, la settima stagione de Il Paradiso delle Signore è stata confermata nel palinsesto della rete ammiraglia Rai per la stagione televisiva 2022/2023.

Le riprese partiranno il 30 maggio e terranno impegnati gli attori protagonisti della soap per buona parte della stagione estiva, così da potersi assicurare un numero cospicuo di puntate da trasmettere a partire dal prossimo settembre in prima visione assoluta.

Tra le attrici riconfermate spicca il nome di Francesca Del Fa, alias la perfida e astuta Irene Capuano, che tornerà ad essere una delle protagoniste di questo nuovo attesissimo capitolo.

L'attrice di Irene ci sarà nella settima stagione della soap

"È stato impegnativo interpretarla perché io non sono cattiva come lei. Mi ritengo un'amica leale e soprattutto una persona di animo buono", ha ammesso l'attrice confermando che non è stato facile calarsi nei panni della perfida Irene.

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi intrighi che gli sceneggiatori hanno messo a punto per il suo personaggio per questa settima stagione della soap, l'attrice ha svelato un po' di retroscena su cosa succede nel dietro le quinte de Il Paradiso delle signore.

"Si respira un'atmosfera bella e positiva, di gioco, di scherzo, di complicità", ha svelato l'attrice che interpreta Irene confermando di fatto che c'è un bel clima tra i vari attori protagonisti della soap.

Il retroscena sul dietro le quinte de Il Paradiso delle signore 7

"Per me è diventata una famiglia, una casa anche se i ritmi sono molto serrati e veloci cerchiamo sempre di divertirci", ha svelato l'attrice di Irene in questa nuova intervista.

Insomma nonostante il grande lavoro che c'è da fare per portarsi a casa le puntate di messa in onda de Il Paradiso delle signore, visibile per tutta la settimana su Rai 1, gli attori protagonisti della soap riescono comunque a divertirsi e a trovare dei momenti per "staccare un po' la spina" dagli impegni lavorativi.

E c'è da scommettere che lo stesso clima lo ritroveranno anche adesso che ripartiranno le riprese di questa settima attesissima stagione de Il Paradiso delle signore.