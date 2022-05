Arrivano molte novità dalle ultime riprese di Uomini e donne, andate in scena ieri 11 maggio negli studi Elios in Roma. Gli spoiler del dating show segnalano che Tina Cipollari non era presente in studio, mentre la sua rivale Gemma Galgani è tornata single.

Uomini e Donne, riprese 11 maggio: Tina Cipollari non presente in studio

Mercoledì 11 maggio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, dove sono accaduti molti colpi di scena. Dalle anticipazioni diffuse da Isa e Chia si evince che Tina Cipollari non era presente in studio. La collega di Gianni Sperti non ha potuto, come di consueto, commentare le vicende amorose dei protagonisti del trono over e classico: non sono stati svelati i motivi della sua assenza.

Maria De Filippi ha dato spazio ai protagonisti del trono classico, dove Luca e Veronica sono ormai alle battute finali per quanto riguarda la loro scelta. Nel dettaglio, il tronista ha portato sia Lilly che Soraya in esterna. Con quest'ultima è apparso convinto di recuperare il loro rapporto, che ultimamente aveva dato segni di cedimento. Dall'altra parte prosegue a gonfie vele la conoscenza con Lilly.

Veronica, invece, ha deciso di portare solo Andrea in esterna. Il giovane ha riempito di complimenti la tronista, che a quanto sembra ha molto apprezzato il gesto. Alla fine i due si sono scambiati perfino un bacio. Una scena che ha scatenato il disappunto del rivale Matteo.

Gloria rifiuta Riccardo, Gemma Galgani chiude con Maurizio

Nelle riprese dell'11 maggio di U&D, Maria De Filippi ha chiamato Gloria, Fabio e Riccardo al centro dello studio. Guarnieri, infatti, ha invitato la dama fuori in quanto voleva parlarle di una cosa importante. Un invito che però è stato respinto dalla dama. Nonostante questo, il tarantino ha detto di provare un interesse nei suoi confronti, nonostante ciò lei ha dichiarato di voler concedere una chance solo a Fabio.

Inoltre si è tornati a parlare di Gemma Galgani, che è apparsa particolarmente sfortunata in amore in questa stagione televisiva. La dama, infatti, ha detto di essere uscita con Maurizio. Una conoscenza che però sarebbe finita male. Difatti la torinese ha ammesso di non provare un interesse per lui, preferendo chiudere la frequentazione.

Alessandro vince la sfilata

Ospiti della registrazione Nadia e Massimiliano. In studio la coppia ha raccontato di essere andata a convivere, visto che il loro amore procede a vele spiegate. Infine Alessandro ha vinto la sfilata "L'arte della seduzione", dove non sono mancati i teatrini tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.