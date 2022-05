La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è volta al termine con un finale davvero sorprendente. Umberto ha scelto Flora, chiudendo il suo lungo sodalizio con Adelaide. Quest'ultima, la quale non è certo una persona abituata a perdere, non ha accettato di buon grado la decisione del cognato. La donna, inoltre, aldilà del suo aspetto arcigno, è sempre stata davvero innamorata di Guarnieri. Al contempo, anche Marcello ha scelto di lasciare Ludovica, sebbene lo abbia fatto per ragioni diverse. Tuttavia, Adelaide e il giovane Barbieri si sono ritrovati a condividere la stessa situazione sentimentale.

Il ragazzo, volendo riconquistare la giovane Brancia ha capito di aver bisogno di una guida, riconoscendola nella contessa. La donna ha accettato di aiutarlo a far pace con la sua pupilla, preannunciandogli che dovrà essere disposto a tutto. Nel corso dei nuovi episodi, la contessa potrebbe chiedere al suo giovane alleato di corteggiare Flora, in modo da separarla da Umberto.

Il Paradiso 6: Umberto ha lasciato Adelaide

Nel corso delle puntate conclusive della sesta stagione Il Paradiso delle Signore la contessa è stata abbandonata dal suo braccio destro di vita. Umberto le ha, difatti, preferito una donna molto più giovane, lasciandola sola nella loro immensa casa. Messo da parte lo sconforto iniziale, la donna ha fatto riemergere il suo lato combattivo, e forse anche vendicativo.

Del resto la punta di diamante della nobiltà meneghina non avrebbe certo accettato l'onta di essere ripudiata, senza passare all'attacco. Adelaide si è impossessata delle quote di Umberto del grande magazzino, diventando la nuova comproprietaria de Il Paradiso delle Signore. Ma non è certo finita qui, dato che la donna dopo aver firmato il contratto si è recata a Villa Bergamini, dove inconsapevolmente si è procurata un nuovo alleato.

Marcello, infatti, l'ha scelta come guida per riconquistare Ludovica, e il ragazzo sembra pronto a tutto pur di riaverla. Considerando l'astuzia della contessa di Sant'Erasmo, bisogna senza dubbio aspettarsi che chieda qualcosa in cambio al suo adepto.

Il Paradiso 7: la contessa potrebbe usare l'arma della gelosia

I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore ripartiranno a settembre e, senza dubbio saranno ricchi di sorprese.

Cosa farà la zia di Marta per vendicarsi di Umberto? La donna potrebbe spingere Marcello a corteggiare Flora, sfruttando la leva della gelosia, che nonostante la banalità funziona sempre. Se Barbieri dovesse avvicinarsi alla giovane Gentile, Guarnieri si infurierebbe, e allo stesso tempo anche Ludovica potrebbe ingelosirsi. Occorre sottolineare che, almeno per il momento, si tratta di sole ipotesi non confermate da anticipazioni ufficiali.