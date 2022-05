Nella giornata di mercoledì 11 maggio si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante le riprese ci sono state importanti novità per i protagonisti del parterre over. A tal proposito, Gemma ha chiuso la conoscenza con Maurizio, mentre Nadia e Massimiliano sono tornati in studio, annunciando di avere iniziato a convivere. Nel frattempo, Ida e Riccardo hanno litigato ma, alla fine, la coppia si è chiarita e Guarnieri ha invitato a cena la sua ex fidanzata.

Uomini e Donne, registrazione 11 maggio: Gemma è ancora single

L'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne non ha portato fortuna a Gemma.

Le indiscrezioni riguardo la registrazione delle nuove puntate del dating show, trapelate in rete attraverso il profilo social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che anche l'ultima frequentazione di Galgani non è andata a buon fine. Infatti, durante le riprese dell'11 maggio, la dama torinese ha preferito chiudere la conoscenza con Maurizio. Al momento, però, non è chiaro come mai Gemma abbia deciso di interrompere la storia con il cavaliere. Pertanto, Galgani è ancora single e in cerca dell'amore.

Uomini e Donne, riprese 11 maggio: Nadia e Massimiliano convivono

Discorso diverso, invece, per Nadia e Massimiliano. La coppia, infatti, è tornata in studio e ha annunciato di avere iniziato la convivenza.

Bartolini appena era arrivato nella trasmissione di Maria De Filippi, aveva iniziato una conoscenza con Gemma. La frequentazione fra il cavaliere e Galgani non era andata a buon fine e Massimiliano aveva mostrato, fin da subito, un interesse nei confronti di Nadia. In una recente intervista per il magazine della trasmissione, la coppia aveva fatto capire che, fra di loro, le cose andavano a gonfie vele e che avrebbero desiderato anche convolare a nozze.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne dell'11 maggio, però, non forniscono ulteriori dettagli sulla coppia, nata qualche mese fa nella trasmissione di Maria De Filippi. Pertanto, attualmente, non è chiaro se i due fidanzati abbiano iniziato a vivere insieme a Firenze, città di Massimiliano, o Roma, città in cui abita Nadia.

Inoltre, non è chiaro come abbia preso la notizia Gemma e se abbia espresso commenti sulla convivenza dei due fidanzati.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Ida e Riccardo vanno a cena insieme

Nel frattempo, fra Ida e Riccardo ci sono state discussioni ma, alla fine, la coppia sembrerebbe essersi chiarita. Le indiscrezioni trapelate in rete, infatti, rivelano che, inizialmente, Guarnieri ha chiesto a Gloria di dargli un'altra chance, ma la dama ha rifiutato il cavaliere pugliese, preferendo continuare la frequentazione con Fabio. Successivamente, invece, durante un ballo, Riccardo ha ascoltato la canzone della proposta di matrimonio fatta a Ida e, quel brano, ha suscitato ricordi nella mente del single pugliese.

A quel punto, l'ex fidanzato di Platano è scoppiato in lacrime e ha lasciato lo studio. La parrucchiera ha rincorso Riccardo e, al rientro, Guarnieri ha spiegato le motivazioni del pianto. Gli ex protagonisti di Temptation Island hanno litigato e Maria De Filippi ha ipotizzato che il cavaliere tarantino stia resistendo all'ex compagna, per una questione di orgoglio. Successivamente, il cavaliere pugliese ha invitato Ida a cena. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della trasmissione e se per Platano e Guarnieri ci sarà un ritorno di fiamma.