Nella giornata di mercoledì 11 maggio si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che ci sono state importanti novità e colpi di scena nel trono over e classico. A tal proposito, Tina non è stata presente in studio, mentre Gemma è ancora single, dopo avere chiuso con Maurizio. Nel frattempo, Nadia e Massimiliano sono tornati in studio, annunciando di avere iniziato la convivenza. Veronica, invece, ha baciato Andrea, mentre Luca è uscito in esterna con Soraia e Lilli.

Uomini e Donne, registrazione 11 maggio: Tina non è presente in studio

Tina Cipollari non è stata presente in studio nelle riprese di mercoledì 11 maggio. Le indiscrezioni diffuse in rete, attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che l'opinionista di Uomini e Donne non ha preso parte alla registrazione della trasmissione di Canale 5. Al momento, non sono trapelati ulteriori dettagli in merito alle motivazioni che abbiano spinto Tina a mancare dal dating show. Non è chiaro, pertanto, se la collega di Gianni Sperti abbia avuto problemi di salute, urgenze personali o altre motivazioni che l'abbiano tenuta lontana dallo studio del programma di Maria De Filippi. L'unica cosa certa è che nel mese di maggio, per alcune puntate, i telespettatori non potranno vedere i siparietti di Cipollari e dovranno fare a meno delle opinioni pungenti di Tina.

Uomini e Donne, riprese 11 maggio: Gemma chiude con Maurizio

Non c'è pace per Gemma. L'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne non ha portato l'amore sperato alla dama torinese. Dopo la breve frequentazione con Franco, interrotta dal cavaliere romano e la conoscenza con Giacomo, chiusa dal single, anche la storia con Maurizio è naufragata, per volontà di Galgani.

Durante le riprese, inoltre, Nadia e Massimiliano sono tornati in studio per annunciare di avere dato una svolta alla loro relazione. La coppia, infatti, ha raccontato di avere iniziato una convivenza. Non è chiaro, al momento, come abbia reagito Gemma di fronte a tale notizia. La dama torinese, qualche mese fa, aveva frequentato Massimiliano ma, dopo la prima uscita, il cavaliere fiorentino aveva deciso di interrompere la conoscenza con Galgani, preferendo concentrarsi su Nadia.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Veronica bacia Andrea, Luca esce con Lilli e Soraia

Durante le riprese dell'11 maggio, inoltre, ci sono state importanti novità per quanto riguarda il percorso dei due tronisti della trasmissione. Le indiscrezioni trapelate in rete, infatti, rivelano che Veronica ha preferito uscire in esterna soltanto con Andrea, lasciando a casa Matteo. L'uscita con il corteggiatore sembrerebbe andata a gonfie vele e la coppia si è baciata. Il single veneto è rimasto molto male quando ha visto la tronista mentre si scambiava effusioni con il suo rivale. Nel frattempo, Luca ha preferito concentrarsi su entrambe le corteggiatrici. A tal proposito, il cuoco romano è uscito in esterna con Lilli e Soraia.

Il tronista, inoltre, ha raggiunto la corteggiatrice lombarda in camerino, dopo la registrazione di martedì 10 maggio e i due single si sono detti di volere recuperare il loro rapporto che, nell'ultimo periodo, aveva subito una battuta d'arresto. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come proseguiranno le vicende sentimentali dei protagonisti del programma di Canale 5.