Nella giornata di mercoledì 11 maggio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. A tal proposito, ci sono state importanti novità e colpi di scena nel trono over. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Ida e Riccardo sono stati protagonisti della registrazione e il loro riavvicinamento ha fatto un passo avanti. Guarnieri, infatti, si è commosso, sentendo una canzone che gli ricordava Platano e, in lacrime, ha lasciato lo studio. A quel punto, la parrucchiera lo ha rincorso, ha chiuso con Marco e hanno deciso di andare a cena insieme.

Uomini e Donne, registrazione 11 maggio: Riccardo vuole uscire con Gloria, ma piange per Ida

Le anticipazioni delle riprese di Uomini e Donne dell'11 maggio, diffuse in rete dall'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Riccardo ha chiesto a Gloria di uscire a fare un aperitivo, per avere un chiarimento. A quel punto, però, la single ha rifiutato, ribadendo di volere solo continuare la conoscenza con Fabio. Ida, nel frattempo, è intervenuta, sostenendo di essere delusa da Riccardo, che avrebbe smesso di salutarla. Durante la messa in onda dell'esterna di Veronica e Andrea è successo un colpo di scena, perché Guarnieri è scoppiato in lacrime, sentendo una canzone di Diodato, che gli ricordava Platano.

Uomini e Donne, riprese 11 maggio: Riccardo va via dallo studio piangendo, Ida lo rincorre

A quel punto, Ida ha rincorso il suo ex fidanzato. La coppia, in seguito, è rientrata in studio e l'ex protagonista di Temptation Island ha spiegato come mai era scoppiato in lacrime. A tal proposito, Guarnieri ha rivelato che il brano gli aveva fatto venire in mente la proposta di matrimonio che aveva fatto a Platano.

Successivamente, Ida e Riccardo hanno ballato da soli al centro studio e, entrambi erano commossi. I colpi di scena, però, non sono finiti, perché la parrucchiera ha chiuso la sua frequentazione con Marco e fra Riccardo e l'ex cavaliere di Ida è nato un battibecco.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Ida e Riccardo vanno a cena insieme

Durante il ballo, Ida ha detto al suo ex fidanzato che potrebbe non essere tardi per darsi una possibilità. Platano, pertanto, avrebbe lasciato una porta aperta a Riccardo, ma Guarnieri non ha replicato alle parole della dama. La curiosità, in studio, è stata molta. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che i protagonisti del dating show hanno voluto sapere quali fossero le intenzioni della coppia. Maria e Armando sono intervenuti, arrivando alla conclusione che Riccardo sarebbe frenato dall'orgoglio. Alla fine, Guarnieri ha chiesto a Ida di uscire a cena e Platano ha accettato. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se per la coppia ci sarà un ritorno di fiamma.