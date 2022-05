Da qualche settimana, nel parterre di Uomini e Donne è arrivato un nuovo signore. Si tratta di Fabio Nova, ex fotografo. Il cavaliere è il protagonista indiscusso delle ultime puntate del programma pere via degli accesi battibecchi con l'opinionista Tina Cipollari, che non ha apprezzato alcuni suoi commenti sulle donne e sul suo modo di abbigliarsi in trasmissione mettendo in discussione la sua carriera da fotografo. Ma scopriamo chi è Fabio Nova attraverso la sua biografia tra carriera e curiosità.

Una carriera da fotografo

Fabio Nova ha 63 anni e vive tra Milano, Miami e Buenos Aires.

Dopo aver abbandonato gli studi in giurisprudenza ha deciso di dedicarsi alla fotografia. Attraverso i suoi scatti ha immortalato dive e star internazionali tra cui Naomi Campbell, ma anche Alba Parietti. Tra gli altri personaggi che ha fotografato anche Eric Clapton e i cantautori Zucchero Fornaciari e Roberto Vecchioni. Fabio ha anche lavorato per campagne di moda molto prestigiose come Adidas e Lacoste. Quando poi aveva tra i 22 ei 26 anni ha realizzato docureportage tra l'Asia, l'Indonesia, la Cambogia e altri paesi asiatici. Nel 2001 ha poi esposto i suoi lavori in una importante mostra a Palazzo Reale a Milano. La mostra è stata organizzata con il patrocinio dell'Unicef.

Cambio vita dopo la fotografia

Nel 2006 Fabio ha deciso di abbandonare la carriera da fotografo e di chiudere il suo studio, che oggi è aperto solo per piccole collaborazioni e per ospitare eventi legate alla movida milanese. Ha un fratello Andrea. Insieme a lui, chiuso lo studio di fotografia, è partito alla volta di Rio De Janeiro, dove ha avviato un'attività imprenditoriale.

Per questo vive sei mesi all'anno in Italia e sei mesi in Sudamerica. Oltre la fotografia, tra le sue passioni c'è anche il pianoforte. Al suo lavoro, gli è stato dedicato un articolo sul Corriere della Sera. Ha un profilo Instagram ufficiale dove è possibile visionare alcuni suoi scatti.

L'arrivo a Uomini e Donne e lo scontro con Tina

L'arrivo nel parterre maschile di Uomini e donne ha suscitato sin da subito scontri accesi, in particolare con Tina Cipollari. Tutto è iniziato quando ha descritto la sua donna ideale che, per Fabio, deve essere bella e di classe. Ma a suscitare la reazione dello studio sono state alcune dichiarazioni sulle sue ex compagne. Il 63enne ha dichiarato di non avere avuto delle donne particolarmente belle. Da qui ne è nato un lungo battibecco con Tina Cipollari che ha coinvolto il lavoro e non solo. Come andrà a finire tra i due? E soprattutto, Fabio Nova troverà una compagna? Non resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo.