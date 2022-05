Grande attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, che torna su Rai 1 a settembre con gli episodi inediti. Ci sono però già delle anticipazioni che arrivano direttamente dagli attori e dalle indiscrezioni rilasciate nelle loro interviste. Sappiamo che Adelaide medita vendetta, dopo aver scoperto il tradimento di Umberto, che ha preferito Flora a lei. Un boccone amaro da digerire, che porterà la contessa a mettere in atto un piano volto a distruggere entrambi. Guarnieri e la giovane Ravasi possono iniziare a tremare, questo è certo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 episodi settembre 2022

Ci saranno molte novità e storie da portare avanti nelle nuove puntate della soap che andranno in onda a settembre, come sempre su Rai 1. Come annunciato da Emanuel Caserio, al via le riprese de Il Paradiso delle Signore 7, che inizieranno il 30 maggio.

Ci sono già le prime anticipazioni riguardanti gli episodi inediti. Si riparte con la vendetta di Adelaide, che ora è diventata co-proprietaria del grande magazzino, dopo aver ricevuto le quote appartenenti a Umberto da Dante, redento per amore di Beatrice,

Siamo certi che la contessa userà a suo favore questo rinnovato potere, gestendo a suo piacimento il grande patrimonio che ha tra le mani.

Umberto dovrà lottare per cercare di riprendersi ciò che gli spetta, ma non sarà affatto semplice.

Adelaide distrugge Flora e Umberto?

La rabbia di Adelaide è tanta, nessuno può osare trattarla in quel modo. Umberto l'ha umiliata ed è certo che la pagherà nella maniera peggiore.

Nelle puntate Il Paradiso delle Signore di settembre, la contessa si accanirà contro chi l'ha fatta soffrire, ma come?

Immaginiamo che a Umberto voglia togliere soldi e potere, così da fargli toccare il fondo.

Ma attenzione, perché Adelaide non rinuncerà a farla pagare anche alla donna che ha preso il suo posto, ovvero Flora.

Flora nei guai, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Anche se Vittorio ha scelto Maria per seguire un tirocinio che la farà lavorare come stilista per abiti da sposa al grande magazzino, Flora resta la stilista ufficiale.

Occhio, perché Adelaide è diventata co-proprietaria del grande magazzino e dunque ha potere decisionale. E' altamente probabile che voglia togliere tutto a Flora, compreso il lavoro che ama tanto, licenziandola senza preavviso.

In attesa di scoprire cosa succederà, ricordiamo che dal 30 maggio, al posto de Il Paradiso delle Signore andrà in onda Sei Sorelle, la nuova soap di Rai 1 che promette di far sognare il pubblico con le sue trame ricche di mistero. La telenovela continuerà fino a settembre, quando riprenderanno le puntate de Il Paradiso 7.