Finalmente Un Altro Domani approda su Canale 5. La prima puntata va in onda lunedì 6 giugno 2022, alle 16:00 circa e inaugura una stagione ricca di colpi di scena e trame decisamente avvincenti. La soap opera nuovo gioiellino Mediaset arriva dalla Spagna, dove è stata trasmessa con il titolo originale Dos Vidas. La telenovela si compone di 255 episodi della durata di 50 minuti ciascuno. La storia si snoda attraverso le vite dei due personaggi principali, nonna e nipote, con esistenze che si intrecciano in due epoche diverse. Julia è una giovane donna che sta per coronare il suo sogno d'amore sposandosi, ma che improvvisamente cambia idea, rifugiandosi in una baita di famiglia in montagna.

Sarà qui che troverà trova un vecchio manoscritto della nonna Carmen che la proietterà nella Guinea degli anni Cinquanta: da lì inizierà una storia a doppio binario.

Un Altro Domani anticipazioni: Carmen alla ricerca del padre

Le prime anticipazioni della soap Un Altro Domani raccontano che nella Guinea del 1950 inizierà la storia della giovane e ribelle Carmen Villanueva. La ragazza, dall'animo decisamente volitivo e sopra righe, va alla ricerca del padre attraversando il Paese. La personalità impetuosa di Carmen la metterà nei guai quando convincerà Kiros Nsue a portarla a fare un giro in macchina. Nonostante il suo temperamento poco incline alla vita povera e priva di divertimenti mondani e distrazioni, Carmen verrà inevitabilmente attratta da questi luoghi e deciderà quindi di restare.

Puntata dopo puntata verranno introdotti altri personaggi. Conosceremo l'importante uomo d'affari Ventura Vélez de Guevara e suo figlio Victor. Arriverà poi la compagna e amante del padre, Patricia Godoy. La trama si proietterà poi a periodi alterni ai giorni nostri, nei quali Julia Maria ricostruirà la storia della nonna immergendosi nella lettura dei suoi diari.

Ines e Angel amanti disperati, trama di Un Altro Domani

Come rendono noto le primissime anticipazioni della nuova soap di Canale 5, assisteremo alla relazione extraconiugale di Ines e Angel. Sebbene sia da tempo infelice al fianco di Ventura, la bella Acevedo si renderà conto dell'impossibilità di porre fine al suo matrimonio con il marito, che non esiterebbe a ucciderla se la storia venisse alla luce, lo stesso epilogo al quale andrebbe incontro il suo amante.

Tuttavia, l'amore di Angel per Inés rimarrà a lungo segreto, dando vita a trame drammatiche e intense. I due amanti si incontreranno segretamente in una baita dove si lasceranno andare alla passione. La soap ha tutti gli ingredienti per fare record di ascolti, come è successo in Spagna. Appuntamento dunque con Un Altro Domani lunedì 6 giugno su Canale 5.