Tante le novità per l'estate 2022 in tv e su Canale 5 il palinsesto sarà particolarmente ricco. C'è grande attesa per l'arrivo di Un Altro Domani (Dos Vidas) che in terra natale ha fatto sognare i telespettatori, raggiungendo un successo pari a quello dell'indimenticabile Il Segreto. Mediaset non si è fatta scappare l'occasione e ha acquistato i diritti della soap, che verrà trasmessa nel primo pomeriggio per un totale di 255 puntate di 50 minuti ciascuno. Un lungo viaggio che accompagnerà i telespettatori su un doppio fronte temporale, che racconta le vicende di una nonna e di una nipote capaci di intrecciarsi in modo magistrale.

Di seguito la trama, le anticipazioni e la data di uscita.

Un Altro Domani, la trama e le anticipazioni

Che novità riserva il palinsesto di Canale 5 per questa estate? In prime time spazio a Giustizia per Tutti con Raoul Bova e Rocío Morales, che in tre serate racconterà la lunga lotta di un uomo per dimostrare la sua innocenza.

Ben più lunga la soap Un Altro Domani, che dalle premesse sembra ricalcare il successo senza pari de Il Segreto, il gioiellino Mediaset dalle uova d'oro. Di che cosa parla? La particolarità sta nel piano temporale. Da una parte c'è una nipote che vive nei giorni nostri e dall'altra la storia di sua nonna, che verrà ricostruita tramite le sbiadite pagine del suo diario.

La trama racconta di Julia, che vive nella Spagna degli anni 2000. A pochi giorni dal matrimonio cambia idea e si rifugia nella casa di montagna, dove scopre il diario di sua nonna.

Le storie di Carmen e Julia faranno sognare

Nella casa di montagna Julia trova il diario di nonna Carmen. Sfogliando le pagine, la soap si immerge in un secondo piano temporale, narrando la storia di questa donna forte e coraggiosa degli anni Cinquanta che si reca in Africa per ritrovare il padre.

La sua permanenza sarà rimandata dopo che conoscerà l'amore della sua vita, un uomo di colore che le farà perdere la testa. Ma sarà un amore contrastato e difficile, soprattutto per la presenza dell'amante del ragazzo. Intrighi, segreti e verità non dette si intrecceranno alla perfezione con la vita della nipote Julia, altrettanto tormentata.

Un Altro Domani quando va in onda?

Insomma, gli ingredienti per una soap dagli ascolti record ci sono tutti. Le puntate sono 255 e durano 50 minuti ciascuna. Un altro Domani va in onda con la prima puntata su Canale 5 il 30 maggio 2022 alle 14:45. La soap prenderà il posto di Uomini e Donne, che saluterà il pubblico di Canale 5 per poi tornare in onda a settembre.

Dopo la ripresa del dating condotto da Maria De Filippi, si penserà a quando collocare la soap nel pomeriggio di Canale 5. Probabilmente Un Altro Domani andrà in onda al posto di Una Vita, che dovrebbe chiudere i battenti proprio alla fine di questa estate.