Ilary Blasi si è raccontata in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha rivelato alcuni retroscena e aneddoti legati al dietro le quinte del Reality Show di Canale 5. Come spiegato dalla moglie di Francesco Totti, in alcune situazioni gli autori la rimproverano chiedendole di fare più attenzione.

Le parole della conduttrice

La 41enne romana piace molto ai telespettatori dell'Isola dei Famosi, per il suo modo di essere: Ilary Blasi spesso si mostra senza filtri sul piccolo schermo. Come raccontato in un'intervista dalla diretta interessata, le gaffe che commette al reality show non sono studiate ma accadono realmente: "Alcuni pensano che lo faccia apposta, ma sono davvero così".

Tra le sue gaffe vi è quella di aver pronunciato in modo errato il termine "scoraggia" e la parola "Palapa".

La moglie di Francesco Totti ha confidato di non essere arrabbiata se sui social alcuni la definiscono un personaggio "goffo".

La diretta interessata ha fatto una confidenza sugli scivoloni commessi: "A volte gli autori mi sgridano, perché dovrei essere meno caciarona".

Il rapporto con lo staff dell'Isola dei Famosi

Nell'intervista Ilary Blasi ha ammesso di essere in perfetta sintonia con Vladimir Luxuria e Nicola Savino, ovvero gli opinionisti dell'Isola dei Famosi. La conduttrice ha rivelato che ha un ottimo rapporto con i colleghi: "Ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l'ora di cavalcare l'onda".

Per quanto riguarda i presunti dissapori con Alvin, la 41enne ha nuovamente smentito i pettegolezzi sul loro conto. Blasi ha fatto notare che lei e Alvin si conoscono da 20 anni, per questo motivo mostrano sul piccolo schermo una certa confidenza: "Nella vita ci prendiamo in giro così, non è vero che non ci sopportiamo".

Cosa pensa la moglie di Totti delle prese in giro di Striscia la Notizia?

Spesso e volentieri le gaffe di Ilary Blasi finiscono nella rubrica dei "Nuovi Mostri" di Striscia la Notizia. La diretta interessata ha rivelato di non essere una persona permalosa anzi, è la prima a ridere dei suoi scivoloni. Dunque, Ilary ha ammesso: "Striscia è questa, gioca sulle gaffe ed è molto divertente.

Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica?".

A tal proposito la conduttrice ha rivelato che anche all'Isola dei Famosi, Nicola Savino spesso la prende in giro in modo ironico e sui social pubblica tutte le sue gaffe.