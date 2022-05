Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di giovedì 19 maggio ci saranno colpi di scena e novità che riguarderanno la piccola Boschi. Bianca, infatti, scoprirà che anche Gaia è coinvolta nella web challenge e le due bambine saranno in pericolo a causa di una nuova richiesta. Nel frattempo, Marina si scontrerà con Lara, mentre Silvia troverà un punto di incontro con Giancarlo.

Un posto al sole, trama 19 maggio: Bianca scopre che anche Gaia partecipa alla web challenge

Le vicende della figlia di Angela e Franco continueranno a tenere banco anche nelle prossime puntate di Un posto al sole. A tal proposito, nell’episodio che andrà in onda in televisione il 19 maggio, Bianca avrà uno scambio di confidenze con la sua amica Gaia. In quell’occasione, la piccola Boschi scoprirà che la sua compagna di classe è vittima della web challenge alla quale sta partecipando anche lei. La nipote di Renato, pertanto, verrà a sapere di non essere l’unica bambina coinvolta nella vicenda. Al momento, però, le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea non hanno ancora fatto sapere chi sia l'organizzatore della pericolosa competizione.

Un posto al sole, puntata 19 maggio: Bianca e Gaia sono in pericolo

A quel punto, le due amiche si faranno forza a vicenda e si sosterranno, ma accadrà un evento spiacevole. Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di giovedì 19 maggio rivelano che, all’improvviso, arriverà una pericolosa richiesta.

Bianca e Gaia, pertanto, si allarmeranno. Al momento, però, non è chiaro cosa accadrà e che incarico dovranno affrontare le due allieve di Viola.

Un posto al sole, episodio 19 maggio: Marina ai ferri corti con Lara

Nel frattempo, proseguiranno le vicende che ruotano attorno a Marina e Lara. Le due imprenditrici, infatti, si scontreranno e Giordano vorrà lasciarsi alle spalle i conflitti con Martinelli, prendendo il primo volo per Londra.

Durante la puntata, inoltre, verranno trattate le vicende di Silvia e Giancarlo. Nei recenti episodi, la proprietaria di Caffè Vulcano era venuta a sapere che il suo compagno aveva ottenuto un avanzamento di carriera e un trasferimento a Bari. Nella puntata del 19 maggio, la mamma di Rossella e Todisco arriveranno ad un accordo su come proseguire la loro relazione. Al momento, non è chiaro se la coppia continuerà a stare insieme, anche a distanza. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.