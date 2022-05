Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 9 a venerdì 13 maggio ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno le vicende che ruotano attorno a Bianca. La figlia di Franco, infatti, finirà nuovamente nei guai. A tal proposito, nella classe dove insegna Viola, comparirà una scritta sulla lavagna e, pertanto, l'insegnante cercherà di capire chi possa avere fatto una cosa del genere. In un primo momento, i sospetti cadranno sulla piccola Boschi.

Un posto al sole, anticipazioni al 13/5: Bianca sospettata di avere fatto una scritta contro Viola

Nei recenti episodi di Un posto al sole, Viola ha iniziato ad insegnare nella scuola di Bianca ed è diventata professoressa anche nella classe della figlia di Angela. La giovane Boschi ha iniziato ad avere un atteggiamento ribelle in famiglia, rispondendo male ai genitori e parenti e ha cominciato a partecipare ad una pericolosa web challenge, in cui ha dovuto commettere reati, fra i quali imbrattare il muro della scuola con una scritta. Nelle prossime puntate della soap partenopea accadrà ancora un fatto spiacevole nell'istituito scolastico. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che qualcuno farà una scritta sulla lavagna e Viola la vedrà.

A quel punto, i sospetti cadranno su Bianca.

Un posto al sole, trame al 13/5: Viola, Giulia e Angela pensano che Bianca sia innocente

Mentre a scuola accadranno queste vicende, il marito di Viola sarà impegnato con un pericoloso caso che riguarderà un boss. Negli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi sul piccolo schermo dal 9 al 13 maggio, Eugenio riuscirà a portare a termine la delicata operazione e il delinquente verrà arrestato.

Nel frattempo, però, Bianca sarà nei guai, perché Giulia, Angela e la professoressa Bruni avranno un confronto su quanto accaduto nella classe della giovane Boschi. La nonna, la mamma e la professoressa di Bianca parleranno della scritta sulla lavagna e arriveranno a pensare che la bambina non sia colpevole.

Un posto al sole, puntate al 13/5: Viola non dice a Eugenio quanto successo nella classe di Bianca

Nel frattempo, dopo avere chiarito la posizione di Bianca con Angela e Giulia, Viola riterrà non opportuno parlare della vicenda con suo marito. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che la professoressa Bruni non racconterà ad Eugenio quanto accaduto in classe. Al momento, non è chiaro cosa sia stato scritto sulla lavagna e se la frase possa essere un avvertimento pericoloso contro la figlia di Ornella. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per fare luce sulla vicenda e per scoprire se ci saranno conseguenze per Viola o se Bianca sia veramente colpevole.