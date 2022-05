L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato dal 9 al 13 maggio 2022, con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti l'episodio che andrà in onda lunedì 9 maggio su Rai 3, rivelano che l'attenzione sarà incentrata in primis sulla crisi di Riccardo, diviso tra Virginia e Rossella.

Spazio anche alle vicende di Guido che, in questo nuovo appuntamento con la soap opera, si ritroverà messo alle strette da Mariella.

Riccardo e Virginia a letto insieme: anticipazioni Un posto al sole del 9 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole che andrà in onda il 9 maggio in tv, rivelano che Riccardo si ritroverà in forte crisi dopo essersi ritrovato in intimità con Virginia.

Contrariamente a tutte le aspettative, infatti, Riccardo ha ceduto alla passione travolgente con Virginia e i due si sono ritrovati a letto insieme.

Un vero e proprio colpo di scena per Riccardo che, in un primo momento, aveva cercato di tenere a bada questa passione e questo trasporto che sentiva nei confronti della donna. Sta di fatto che, dopo l'accaduto, il medico si ritroverà in profonda crisi: come gestirà la situazione con la figlia di Silvia?

Guido messo alle strette da Mariella: anticipazioni Upas del 9 maggio

Intanto, le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 9 maggio, rivelano che Rossella deciderà di fare il primo passo nei confronti di Riccardo, così da riappacificarsi e mettere la parola fine ai dissidi che ci sono stati nell'ultimo periodo.

Tuttavia, la giovane ragazza si renderà conto che c'è qualcosa che non va nel loro rapporto e quindi comincerà ad avere dei dubbi sul conto di Crovi.

E poi ancora, gli spoiler della soap opera di Rai 3, rivelano che Guido si ritroverà messo alle strette da Mariella.

Dopo una strenua resistenza, Guido sembrerà sul punto di crollare e così, potrebbe confessare a Mariella, che Sarti sta facendo il "doppio gioco" nei confronti di Cerruti.

Ascolti sempre al top per la soap opera Un posto al sole su Rai 3

Insomma l'episodio di Un posto al sole che inaugurerà la settimana di programmazione 9-13 maggio della soap opera, si preannuncia decisamente denso di colpi di scena e imperdibile per i tantissimi spettatori e appassionati.

Anche in questo ultimo periodo di messa in onda su Rai 3, nonostante il dilagare dei talk show informativi e politici che vanno in onda in quella fascia oraria sulle varie reti Rai, Mediaset e La7, la soap ambientata a Napoli ha mantenuto inalterata la sua media di spettatori.

Le puntate inedite di Un posto al sole, infatti, riescono a catturare sempre l'attenzione di oltre 1,6 milioni di fedelissimi spettatori al giorno, con picchi che arrivano a toccare anche l'8% di share in daytime.