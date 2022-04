Ilenia Lazzarin torna ufficialmente nel cast di Un posto al sole e si riprende anche il suo posto nella sigla, da cui era sparita nell'agosto del 2021.

Per il personaggio di Viola non si tratterà di un rientro lampo ma di un ritorno da protagonista in piena regola. Questo personaggio avrà, infatti, sempre più spazio e già da giovedì 7 aprile inizierà una nuova avventura come insegnante di Bianca. Le anticipazioni delle puntate, che andranno in on da dall'11 al 15 aprile, rivelano inoltre che si troverà, suo malgrado, coinvolta anche nella web challenge.

Upas: Viola Bruni ricompare nella sigla

Nell'episodio, andato in onda lunedì 4 aprile, Viola (Ilenia Lazzarin) è apparsa nella nuova sigla di Un posto al sole. Questa indiscrezione circolava già da diversi giorni, ma solo adesso se ne è avuta la conferma. Come prevedibile, la figlia di Ornella è andata a sostituire nella sigla Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), mantenendo lo stesso sfondo di Piazza San Domenico. Questo avvicendamento conferma l'addio del giovane chef e legittima, a tutti gli effetti, Viola come protagonista del cast fisso della soap opera partenopea.

Ilenia Lazzarin: 'Sono molto fiera di interpretare il ruolo di supplente'

Ilenia ha rilasciato da poco un'intervista, al Mattino, in cui ha parlato del futuro del suo personaggio all'interno della soap.

Queste le sue parole: "Viola avrà un ruolo determinante nella storyline di Bianca e aiuterà la piccola a superare alcune difficoltà. Sono molto orgogliosa di interpretare la sua supplente. Il mio personaggio ha un bagaglio formativo, di educatrice, adeguato ad affrontare un tema così attuale" (ndr, la web challenge).

Viola, insomma, sarà la nuova insegnante di Bianca (Sofia Piccirillo), in un momento decisamente difficile.

Un posto al sole, puntate dall'11 al 15 aprile: a Bianca verrà ordinato di rubare il cellulare di Viola

Dopo l'improvvisa partenza di Angela (Claudia Ruffo), la piccola Bianca ricadrà nel vortice della web challenge. La bimba infatti deciderà di passare a un livello successivo della sfida e accetterà una nuova prova, molto più complessa delle altre.

Il misterioso game master, la cui identità resterà ancora ignota, le chiederà, infatti, di rubare il cellulare di Viola. La piccola farà due tentativi ma non risulta chiaro se, alla fine, riuscirà o meno nel suo intento.

Le anticipazioni rivelano però che la piccola si renderà conto di aver davvero superato il limite stavolta e così deciderà di smetterla. Resta da capire se ci riuscirà e come reagirà la persona che si nasconde dietro questo inquietante "gioco".