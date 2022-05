La puntata di Un posto al sole, andata in onda giovedì 12 maggio, ha rivelato un colpo di scena sorprendente: Lara è incinta. In questi giorni le anticipazioni avevano confermato che la donna non si sarebbe fatta da parte ma che, anzi, avrebbe avuto un'arma in più per mettere Roberto alle strette. La sensazione, però, era che si trattasse di qualche scoperta legata agli affari dell'imprenditore e nulla lasciava presagire quello che si è poi scoperto in merito alla gravidanza. Questa notizia stravolgerà il corso di questa storyline che sembrava avviarsi verso la sua conclusione e cambierà totalmente gli equilibri del triangolo che si è creato finora tra Marina, Ferri e Lara.

Nuovi sviluppi in tal senso ci saranno anche nella puntate della settimana dal 16 al 20 maggio.

Lara aspetta un bambino

Durante l'episodio di giovedì 12 maggio, Lara ha avuto un sospetto malore al Vulcano che l'ha costretta ad accasciarsi. La donna è stata prontamente soccorsa da Silvia (Luisa Amatucci) e Serena (Miriam Candurro) e si è poi recata in ospedale. Qui la dottoressa Bruni (Marina Giulia Cavalli) ha effettuato le dovute analisi per escludere qualcosa di grave, ma è venuta fuori una notizia sorprendente che ha lasciato senza parole Lara: è incinta.

Un posto al sole, trame 16-20 maggio: Ferri viene messo spalle al muro

Lara (Chiara Conti), forte della notizia della sua gravidanza, si preparerà a dare la "lieta novella" a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Al momento non si ha la certezza che quest'ultimo possa essere il padre del bambino ed è probabile che si speculi molto su questo punto, ma per ora risulta verosimile che ciò verrà dato per certo, almeno all'inizio. Ma come reagirà Ferri di fronte a questo annuncio? Le anticipazioni rivelano che l'uomo, che precedentemente era intenzionato a sbarazzarsi della donna, rimarrà fortemente spiazzato e, ovviamente, dovrà modificare tutti i suoi piani.

Upas, puntate dal 16 al 20 maggio: Marina si scontra con Lara

Nelle prossime puntate di Upas, Marina (Nina Soldano) e Roberto inizieranno a riavvicinarsi, ma la notizia della gravidanza giungerà come un fulmine a ciel sereno, mandando in frantumi i loro progetti. Quanto all'imprenditrice Giordano non è chiaro però se verrà messa o meno al corrente della lieta notizia.

Le anticipazioni confermano che la donna verrà, invece, a conoscenza del fatto che Martinelli si è intromessa nel suo matrimonio. Di fronte a tale scoperta, Marina verrà presa da un attacco di ira e si appresterà a compiere un gesto inconsulto verso la sua rivale. Se Giordano dovesse aggredire Lara, adesso che è incinta, il suo gesto assumerebbe un peso molto diverso. Non è chiaro cosa accadrà, ma le anticipazioni rivelano che, dopo l'ennesimo scontro tra Lara e Marina, quest'ultima deciderà di partire per Londra per lasciarsi tutto alle spalle.