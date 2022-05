Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 16 al 20 maggio, rivelano che ci sarà un duro scontro tra Marina e Lara. Quest'ultima, pur di ottenere quello che desidera, sfrutterà una recente scoperta per mettere Roberto Ferri spalle al muro. Nel frattempo Marina, resasi conto della perfidia di Lara, perderà letteralmente la testa scagliandosi contro la donna. Ma cosa succederà a quel punto?

In un'altra storyline, Viola ricorrerà all'aiuto di Michele per sensibilizzare i suoi studenti sul tema della criminalità, mentre Bianca scoprirà che la sua amica Gaia è in pericolo.

Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 maggio: Lara pronta a prendersi la sua vendetta

Lara (Chiara Conti) si mostrerà, presto, più spietata e determinata che mai. La donna userà una preziosa informazione per mettere Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) con le spalle al muro e ottenere, quello che lei ritiene le spetti. Attenzione però, perché in questo scontro entrerà presto anche Marina (Nina Soldano). La donna infatti verrà a conoscenza di qualcosa che le farà capire quanto sia subdola e pericolosa Lara (Chiara Conti). Per quanto non venga rivelato, risulta probabile che l'imprenditrice Giordano scopra che la sua rivale ha cercato di metterle contro suo marito e questo la farà letteralmente infuriare.

Un posto al sole, spoiler 16-20 maggio: la rabbia di Marina

In preda all'ira, Marina perderà il controllo e si scaglierà come una furia contro Lara e, a quanto pare, quest'ultima se la vedrà davvero brutta. Ma cosa succederà a quel punto? Marina farà del male alla sua rivale? Le anticipazioni non lo rivelano ma sottolineano che, in seguito a quest'incidente, Giordano stanca di lottare, deciderà di mollare tutto e tornarsene a Londra.

Ma lo farà davvero? Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più

Un posto al sole, puntate dal 16 al 20 maggio: Gaia è in pericolo

Nelle prossime puntate di Upas, Viola (Ilenia Lazzarin) chiederà a Michele di parlare ai suoi alunni per sensibilizzarli sul delicato tema della criminalità organizzata. L'uomo accetterà di buon grado ma purtroppo il suo intervento sarà interrotto dall'allarme antincendio, fatto scattare senza motivi di pericolo.

Le anticipazioni non svelano chi possa essere stato, ma rivelano un altro interessante dettaglio. A quanto pare, presto verrà svelato che Gaia (Sofia De Prisco) è vittima della web challenge così come lo era stata Bianca (Sofia Piccirillo) poco prima. La piccola lo confiderà alla sua amica e, dopo un'altra richiesta del game master, la figlia di Franco deciderà di agire per aiutare la bambina e mettere fine a questo folle gioco.