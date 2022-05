Un posto al sole ha ormai abituato gli spettatori alle turnazioni dei suoi attori principali. Ciclicamente alcuni personaggi lasciano il daily drama, per periodi più o meno lunghi, per lasciare spazio ad altri protagonisti. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 maggio sembrano suggerire che, stavolta, a salutare gli spettatori potrebbe essere Silvia Graziani, ma sarà davvero così?

Nel frattempo sua figlia Rossella faticherà non poco a rispettare la tregua sentimentale che si è auto imposta.

Un posto al sole: Giancarlo parte per Bari

Dopo la separazione da Michele (Alberto Rossi), Silvia (Luisa Amatucci) è rimasta un po' ai margini delle vicende. La sua presenza al Vulcano funge da collante con gli altri personaggi, ma al momento non aggiunge nulla alla narrazione. La situazione peggiora se si parla di Giancarlo (Alessandro Todisco), oramai relegato ad apparizioni sempre più fugaci. La sensazione è che, al momento, gli sceneggiatori non vogliano aggiungere altro a questa storia che ha avuto ampio spazio la scorsa estate, ma allora cosa succederà? A quanto pare la partenza di Giancarlo per Bari non segnerà la fine di questa relazione, ma potrebbe essere utilizzata come escamotage per allontanare entrambi i personaggi.

Silvia potrebbe lasciare Napoli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia e Giancarlo troveranno un accordo in merito al trasferimento lavorativo a Bari dell'uomo. Le anticipazioni non rivelano di cosa si tratti, ma danno un indizio che ha messo in allarme gli spettatori. A quanto pare, infatti, tale decisione verrà comunicata a Rossella.

Ora, se si trattasse della semplice partenza di Giancarlo, davvero non ci sarebbe bisogno di informare Ross, che non nutre neanche simpatia per l'uomo. Questo ha portato molti a ipotizzare che Silvia potrebbe seguirlo, almeno per i primi tempi. Se così fosse resterebbe solo da capire per quanto. Al momento però non vi è nulla di certo, anche perché bisognerebbe poi risolvere la questione Vulcano.

In ogni caso risulta molto probabile che questa partenza possa rappresentare un "addio" per il bancario, ma restano in piedi tutti i dubbi in merito a Silvia.

Un posto al sole: Rossella si tiene a distanza da Riccardo

Nelle ultime puntate Rossella (Giorgia Gianetiempo) si è ripromessa di mettere la parola fine alla sua vita sentimentale. Nonostante i buoni propositi, però, per la ragazza non sarà affatto facile rispettare i suoi stessi dettami. Le anticipazioni rivelano infatti che la dottoressa Graziani faticherà molto a ignorare Riccardo (Mauro Racanati). Nel frattempo quest'ultimo sarà divorato dai sensi di colpa per aver tradito Ross. La riappacificazione tra i due sarà tutt'altro che scontata, inoltre va considerato che Virginia (Desirée Noferini) sembrerà decisa a non farsi da parte, anzi sarà determinata a riconquistare suo marito.