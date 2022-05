Amici 22 tornerà in onda nella prossima stagione tv con la nuova edizione. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi ritornerà sulla rete ammiraglia del Biscione con nuovi concorrenti, pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare il titolo di vincitore.

A poche ore dalla finale di Amici 21 emergono già i primi retroscena su quello che potrebbe essere il cast di professori della prossima edizione. Tra i volti a rischio spicca il nome della prof Anna Pettinelli.

Confermato Amici 2022 su Canale 5

Nel dettaglio, in attesa della finalissima della ventunesima edizione, fervono già i preparativi per Amici 22.

Sul sito ufficiale della trasmissione è già possibile iscriversi ai casting, che si svolgeranno in giro per l'Italia, per entrare a far parte del cast di allievi di della prossima edizione.

La scuola più famosa d'Italia tornerà in onda nuovamente in autunno e intanto non mancano i retroscena su quello che potrebbe succedere dal punto di vista del cast.

Occhi puntati in primis sulla prof Anna Pettinelli, che a quanto pare potrebbe essere a rischio uscita dalla trasmissione.

Retroscena Amici 2022 nuova edizione: a rischio la prof Pettinelli

A lanciare questo retroscena sul cast della prossima edizione di Amici 22 è stato Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha svelato che la prof Pettinelli potrebbe lasciare la trasmissione.

"Pare che tra i professori non ritroveremo più il volto di Anna Pettinelli" ha scritto l'esperto di gossip, che in questo modo ha messo in bilico la presenza della temutissima prof di canto nel corso della ventiduesima edizione dello show di Maria De Filippi.

Non è finita qui, perché a quanto pare la prof Pettinelli potrebbe essere sostituita da un "ex allievo" del talent show di Maria De Filippi, di cui però al momento non si conosce ancora il nome.

Potrebbero esserci novità nella giuria di Amici 22

In attesa di scoprire chi ci sarà nel cast dei professori del talent show di Maria De Filippi, i riflettori sono puntati anche su Raimondo Todaro.

In una recente intervista, infatti, il ballerino e insegnante di latinoamericano aveva preferito non sbilanciarsi sul suo futuro nella prossima edizione di Amici, ammettendo che per il momento preferiva concentrarsi sull'edizione in corso.

Insomma, potrebbero esserci delle importanti novità nel cast di Amici 22, anche se secondo i fan sicuramente non sarà messa in discussione la presenza della prof Alessandra Celentano.

Da oltre un ventennio, infatti, tiene banco nelle dinamiche del talent show di Maria De Filippi, riuscendo a creare discussioni che attirano l'attenzione dei numerosi telespettatori di Canale 5.