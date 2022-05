Le anticipazioni delle puntate delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 23 al 27 maggio, rivelano un inquietante retroscena su Rossella. A quanto pare la giovane dottoressa Graziani, fortemente sotto stress, compirà un errore che potrebbe costare la vita a un suo paziente. Nel frattempo la ragazza resterà spiazzata dall’inaspettato riavvicinamento di Silvia e Michele.

Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 maggio: Ornella rimprovera Rossella

Non è decisamente un buon periodo per Rossella (Giorgia Gianetiempo) ed è per questo motivo che sua madre deciderà di rimandare la partenza.

La ragazza farà molta fatica a scindere la sua vita privata da quella professionale, e la presenza in ospedale di Riccardo (Mauro Racanati) e sua moglie non gioveranno di certo, finendo per mandare la giovane dottoressa in confusione. A quanto pare il dottor Crovi (Mauro Racanati) cercherà di riparare ai suoi torti parlando con Ross, mentre lei vorrebbe solo evitarlo, ma non è tutto. Le anticipazioni rivelano che Rossella finirà per scontrarsi duramente con Virginia (Desirée Noferini) in ospedale. Tale comportamento metterà in allarme Ornella (Marina Giulia Cavalli), che si troverà costretta a rimproverare aspramente la sua pupilla.

Un posto al sole, trame dal 23 al 27 maggio: un errore fatale

L'insistenza di Riccardo, la lite con Virginia e il richiamo da parte di Ornella avranno un forte impatto sulla psiche di Rossella, portandola ad avere un crollo mentale. Il suo stato emotivo ovviamente finirà per avere un forte impatto anche sul suo lavoro e le conseguenze potrebbero rivelarsi catastrofiche.

Le anticipazioni rivelano che la giovane dottoressa Graziani rischierà di uccidere un suo paziente a causa di un suo errore. Non vengono forniti altri dettagli sulle dinamiche di questo terribile "incidente", ma almeno c'è la conferma che questa persona non morirà. In ogni caso Ross si renderà conto di essere andata troppo oltre e di non poter più lavorare a queste condizioni psicologiche.

Un posto al sole: Silvia e Michele potrebbero tornare insieme

Rossella sarà devastata dagli ultimi eventi, mentre Virginia farà di tutto per tornare assieme a Riccardo. In questo quadro molto negativo ci potrebbe essere però una buona notizia per Ross. A quanto pare, infatti, suoi genitori inizieranno a riavvicinarsi, ma sarà davvero così? Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) torneranno davvero assieme? Al momento non c'è nessuna certezza, ma la partenza di Giancarlo (Alessandro Todisco) potrebbe avere un impatto molto più forte di quanto si possa pensare, anche se è difficile credere che tutto possa risolversi in modo così semplice.