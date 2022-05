Le anticipazioni della soap opera Una vita sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 maggio, Natalia Quesada sarà convinta che Aurelio sia immischiato nell'omicidio di Pierre Caron, così deciderà di affrontarlo faccia a faccia.

L'uomo negherà ogni cosa, ma in seguito confesserà a Genoveva una versione totalmente diversa e dirà alla dark lady di aver fatto uccidere il diplomatico da Soledad. Quest'ultima penserà di lasciare Calle Acacias il prima possibile, ma Aurelio la bloccherà.

Una Vita, puntate dal 23 al 27 maggio: Aurelio confessa a Genoveva di aver fatto uccidere Caron

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 23 al 27 maggio, Natalia affronterà Aurelio poiché sarà convinta che ci sia lui dietro l'omicidio del diplomatico: inizialmente l'uomo, in presenza di sua sorella, negherà di essere coinvolto, ma in un secondo momento confesserà a Genoveva di aver fatto uccidere Pierre Caron Da Soledad.

Nel frattempo Anabel chiederà a Marcos se sia stato lui a denunciare la giovane Quesada. Soledad, invece, sarà desiderosa di lasciare la città, ma verrà ostacolata da Aurelio. Quest'ultimo pretenderà di sapere da Anabel a cosa le serve la dinamite, ma lei si rifiuterà di dargli delle spiegazioni.

Alodia vuole evitare il matrimonio combinato

Negli episodi di Una Vita, trasmessi dal 23 al 27 maggio, Anabel chiederà ad Aurelio di convincere Marcos ad approvare il fidanzamento. Natalia, intanto, deciderà di riprendere la sua vita in mano e chiederà a Felipe di starle lontano. Alodia, invece, riceverà una lettera all'improvviso e scoprirà che i suoi genitori le hanno organizzato un matrimonio con un ragazzo del paese.

La reazione della giovane non sarà affatto positiva, al contrario Alodia sarà disperata e non saprà cosa fare per evitare il matrimonio combinato.

Più tardi José scriverà una lettera a Ignacio, dove lo pregherà di tornare in città, soprattutto per stare vicino ad Alodia. Intanto i proprietari del ristorante chiederanno a José di giudicare il nuovo menù degustazione: alla fine verrà svolta l'inaugurazione del locale e i piatti riscuoteranno un clamoroso successo tra gli invitati.

Fabiana e Servante ai ferri corti, Natalia bacia Felipe

Fabiana e Servante saranno ormai ai ferri corti: Casilda e Jacinto faranno di tutto pur di far riconciliare la coppia, ma non sarà per niente facile. Più tardi José riceverà un misterioso telegramma e dopo averlo letto sarà improvvisamente felice. Aurelio, invece, proporrà a Fausto di collaborare, poi rivelerà a Genoveva che in città potrebbe avvenire un attentato anarchico molto presto.

In seguito la dark lady cercherà di convincere Natalia a sedurre Felipe: alla fine la giovane Quesada riuscirà nel suo scopo e bacerà l'avvocato. A un certo punto, però, Natalia sarà colta dai ricordi del passato, riguardo gli abusi ricevuti da Marcos, pertanto non riuscirà a godersi il momento e si tirerà indietro all'improvviso.

Infine Servante discuterà nuovamente con Fabiana e deciderà di vendere la sua quota della pensione: la donna sarà assai delusa dal comportamento del marito, ma eviterà di mostrare la sua sofferenza.