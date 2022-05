Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap opera iberica Una vita, la quale va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10, ma anche il sabato con due puntate a partire dalle 14:40 e la domenica dalle ore 14:25.

Durante l'episodio che verrà trasmesso nel pomeriggio di lunedì 23 maggio non mancheranno diversi avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la serie. In particolare, i riflettori sono puntati su Soledad, la quale si ritrova a dover cambiare totalmente i propri programmi.

Colpi di scena a Una Vita nella puntata del 23 maggio

Nel corso del nuovo episodio di Una Vita, Soledad ha intenzione di lasciare la città il prima possibile. Purtroppo, però, i suoi programmi vengono totalmente stravolti nel momento in cui si imbatte in Aurelio. Quest'ultimo, infatti, le mette i bastoni tra le ruote perché inizia ad essere molto sospettoso nei suoi riguardi e non vuole lasciarla andare senza prima capire cosa stia combinando.

Pertanto la ferma e non soltanto le impedisce di partire, ma le chiede pure a cosa le serva la dinamite. Messa con le spalle al muro, Soledad farà di tutto per cercare di uscire da questa situazione imbarazzante. Sarebbe troppo complicato spiegare le sue ragioni.

Pertanto, trova una soluzione per evitare che Aurelio scopra il suo piano.

Anabel chiede aiuto ad Aurelio

Nel frattempo, l'attenzione si sposta su Anabel, la quale chiede aiuto ad Aurelio affinché trovi una soluzione per convincere Marcos ad approvare il fidanzamento. Si tratta dell'ultimo tentativo e spera che questa volta funzioni.

Invece Natalia ha ancora paura di restare ferita e chiede a Felipe di starle lontano. D'altronde teme che questa relazione possa farle seriamente del male, pertanto preferisce allontanarlo del tutto.

Alodia riceve una lettera inattesa e scioccante dai genitori

Intanto Alodia riceve una lettera inattesa e scioccante dai suoi genitori: i due coniugi la informano di averle organizzato un matrimonio combinato con un ragazzo del paese.

Nel ricevere questa notizia la giovane donna cade nella disperazione perché non vuole assolutamente sposare qualcuno che neanche conosce. Pertanto la ragazza cerca di pensare a cosa fare per risolvere questa difficile situazione. Intanto, però, José invia una lettera a Ignacio per chiedergli di tornare. In particolare, lo sprona a far rientro in città per il bene di Alodia.