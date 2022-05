Imperdibili le anticipazioni di Una vita delle prossime puntate su Canale 5. Tante cose cambieranno dopo il salto temporale che proietterà Acacias avanti di cinque anni, un lasso di tempo breve ma che rivoluzionerà ogni equilibrio.

Gli spoiler svelano che Marcelina entrerà in convento, seguendo la sua vocazione religiosa. Una scelta che non farà piacere ai suoi amici, dispiaciuti nel darle l'addio. Felipe, invece, sarà affetto da una grave patologia che lo costringerà a non uscire più di casa, in preda a crisi di nervi.

Intanto, tornerà a gran sorpresa Genoveva, sposata con Aurelio Quesada.

I due sono pronti a mettere in atto l'ultima, tremenda vendetta ai danni di vicini, ma questa volta resteranno vittime della loro stessa cattiveria. Ci saranno anche belle notizie, mentre creerà parecchia curiosità l'improvviso impoverimento di Rosina e Liberto: cosa nascondono?

Servante chiede a Fabiana di sposarlo: Una vita nuove anticipazioni

Nelle nuove puntate di Una vita, Servante troverà un acquirente per la pensione e, quando lo comunicherà a Fabiana, vedrà tutta la sua malinconia.

Nel frattempo, al Nuevo Siglo XX, Rosina e Carmen non riusciranno a trovare un accordo sulla gestione dei locali. Rosina vorrebbe infatti organizzare importanti ricevimenti, in modo che possano partecipare tutti gli uomini di spicco dell'ateneo e i deputati delle Cortes, mentre Carmen sarà dell'idea opposta.

Ma ecco la sorpresa che nessuno si aspettava: Servante chiede a Fabiana di sposarla e lei, contentissima, accetta.

Questa non sarà l'unica bella notizia che arriverà: Bellita e Jose verranno infatti a sapere che Cinta è nuovamente incinta e saranno al settimo cielo al pensiero di diventare nonni.

Il mistero di Rosina e Liberto, anticipazioni Una vita

Un nuovo mistero desterà la curiosità dei vicini di Acacias. Rosina e Liberto diranno di essere diventati poveri a causa di un investimento sbagliato e di non avere più un soldo.

A complicare le cose, sarà l'arrivo di Hortensia, che confesserà alla sorella di essere in guai economici.

Rosina dovrà fare buon viso a cattivo gioco e le due si abbracceranno piangendo calde lacrime.

Attenzione però, perché come svelano le ultime anticipazioni di Una vita, Liberto e Rosina avranno solo finto di essere caduti in miseria. L'unica a sapere come stanno realmente le cose è Casilda, che si sentirà in dovere di dire la verità.

Ancora non sappiamo come mai Rosina e Liberto abbiano messo in atto questa messinscena, ma certamente la motivazione è seria. La stessa Hortensia continuerà a credere che la sorella si trovi nella sua stessa identica situazione, senza immaginare che la sta ingannando.