Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la telenovela iberica, Una vita, la quale viene trasmessa in lingua originale su RTVE, mentre in Italia su Canale 5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:10, il sabato dalle 14:25 e la domenica dalle 14:20. Nel corso degli episodi non possono mancare gli attesi colpi di scena che contraddistinguono la soap. In particolare, continuano gli intrighi sentimentali dei vari personaggi.

Durante la prossima puntata, in onda il 25 maggio, i riflettori sono puntati su Genoveva, la quale viene a conoscenza di una notizia sconvolgente.

Inoltre, sembra che sia tutto pronto per la grande inaugurazione del ristorante.

Prime anticipazioni su Una Vita

Nel corso del prossimo episodio di Una Vita, non possono mancare altri avvincenti colpi di scena in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, Aurelio fa una proposta a Fausto molto importante: gli chiede di unire le loro forze. Inoltre, rivela a Genoveva una notizia sconvolgente. Le svela che presto, nel quartiere, ci sarà un attentato anarchico. Tuttavia, loro potrebbero riuscire a trarne vantaggio.

Invece, Carmen e Rosina riescono finalmente ad inaugurare il loro ristorante, dopo l'esito positivo ricevuto da José, il quale ha potuto assaggiare il menù degustazione da lui ritenuto squisito.

C'è sempre spazio per l'amore a Una Vita

Nel contempo, Genoveva è molto impegnata con il suo piano. Difatti, cerca di fare molte pressioni su Natalia affinché riesca a sedurre Felipe. Fortunatamente, dopo tanti tentativi, riesce nel suo intento. I due giovani, infatti, si baciano.

Purtroppo, però, siccome in precedenza Natalia era stata abusata da Marcos, non riuscendo proprio a dimenticare quel terribile capitolo della sua vita, mentre Felipe la bacia, la giovane si ritrae sconvolta.

Non può lasciarsi andare perché il ricordo del passato è ancora vivido nella sua mente. Ha bisogno di altro tempo ancora.

Altri colpi di scena di Una Vita

Infine, Alodia sta attraversando un momento molto delicato della sua vita causa della gravidanza. Dopo aver ricevuto la sconvolgente lettera dei suoi genitori, i quali vorrebbero farla convolare a nozze con un ragazzo del paese, adesso sembra che lo stress inizi a giocarle brutti scherzi.

Alodia, infatti, ha un incubo che non le da tregua. Durante la notte, sogna di diventare improvvisamente lo zimbello di tutto il quartiere proprio a causa della creatura che porta in grembo. L'idea che possa accadere la spaventa molto, al punto da non riuscire a dormire serenamente.