Federica Aversano torna a parlare dopo la fine della sua esperienza a Uomini e donne come corteggiatrice di Matteo Ranieri e dopo che, Riccardo Guarnieri, aveva ammesso di averla notata da casa prima del suo ritorno in studio.

L'ex fidanzato di Ida Platano, in una recente intervista rilasciata al magazine del programma, aveva ammesso che tra tutte le donne presenti in studio, aveva messo gli occhi su Federica Aversano anche se non l'ha mai vista dal vivo perché il trono di Matteo è terminato poche settimane prima del suo ritorno in studio.

E, in queste ore, Federica ha risposto a Riccardo, ammettendo di trovarlo un bell'uomo, dai modi gentili.

Dopo la scelta di Matteo a Uomini e donne, Federica fa un bilancio del suo percorso

Nel dettaglio, Federica Aversano è stata la protagonista del trono di Matteo Ranieri. La corteggiatrice casertana era riuscita ad arrivare fino al rush finale e sembrava essere la super-favorita per la scelta del tronista ligure.

Alla fine, però, Matteo ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Valeria Cardone, lasciando l'amaro in bocca a Federica.

La ragazza ha ammesso che, in questo periodo post-scelta, ha avuto modo di ripensare a quello che c'è stato con Matteo e ci sono stati dei momenti in cui ha avuto voglia anche di contattarlo per dirgli che, nonostante tutto, conserva anche dei ricordi belli di questa esperienza fatta insieme a Uomini e donne.

Riccardo Guarnieri interessato a Federica Aversano: la replica dell'ex corteggiatrice

Ma, in queste ultime settimane, Federica Aversano è tornata al centro dell'attenzione anche per alcune dichiarazioni di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere del trono over, dopo essere ritornato in trasmissione, ha ammesso che da casa aveva notato la corteggiatrice di Matteo e non ha nascosto che fosse particolarmente preso da lei.

"È un bell'uomo. L'ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile", ha spiazzato Federica parlando proprio dell'ex fidanzato di Ida Platano.

Federica spiazza e si dichiara per Riccardo: 'Mi piace'

"A primo impatto mi piace, è interessante. Solo che di lui non so molto...", ha aggiunto ancora Federica confermando di fatto che anche da parte sua ci sarebbe un velato interesse nei confronti di Riccardo Guarnieri.

E, in merito alla turbolenta relazione con Ida Platano, di cui se ne sta parlando tantissimo in queste ultime puntate di Uomini e donne, Federica è convinta del fatto che Riccardo Guarnieri non sarebbe tornato in studio per riallacciare i rapporti con la sua ex fidanzata.

"Credo sia più lei a sperare in un ritorno, lui mi è sembrato chiaro", ha dichiarato l'ex pretendente di Matteo Ranieri che ha così spezzato una lancia a favore di Guarnieri.