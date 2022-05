Federica Aversano torna a punzecchiare e provocare Ida Platano. Dopo la fine dell'esperienza come corteggiatrice a Uomini e donne, in queste settimane Federica ha ricevuto dei complimenti inaspettati da parte di Riccardo Guarnieri.

L'ex fidanzato di Ida Platano, da poche settimane ritornato in studio per mettersi in gioco, ha ammesso che tra tutte le ragazze presenti nel parterre del programma, Federica era colei che lo aveva colpito maggiormente per la sua bellezza e il suo carattere.

Immediata la reazione di Federica che, in una recente intervista al magazine del programma, ha risposto a Riccardo e ha colto l'occasione anche per attaccate Ida Platano.

Riccardo Guarnieri e i complimenti per Federica a U&D

Nel dettaglio, ai tempi della sua esperienza a Uomini e donne, Federica Aversano non è stata ben vista da Ida Platano. La dama bresciana, super-fan del tronista Matteo Ranieri, non aveva gradito il modo in cui Federica aveva attaccato il tronista in seguito al rifiuto alla scelta finale.

Tra le due, quindi, c'era stato un acceso battibecco in studio che aveva testimoniato il fatto che tra di loro ci fosse una grande antipatia e poca stima reciproca.

Negli ultimi giorni, poi, a spiazzare sono state le dichiarazioni di Riccardo Guarnieri, il quale ha ammesso che tra le varie ragazze di quest'anno, Federica Aversano era colei che lo aveva maggiormente colpito da casa, ammettendo quindi un interesse nei suoi confronti.

L'ex corteggiatrice Federica Aversano rompe il silenzio su Riccardo e attacca Ida Platano

Ebbene, dopo essere stata informata di queste dichiarazioni, Federica ha scelto di replicare a Riccardo e lo ha fatto lanciando anche delle frecciatine al vetriolo nei confronti della sua ex fidanzata Ida Platano.

"Riccardo è un bell'uomo, l'ho seguito.

Mi piace nei modi di fare", ha ammesso Federica parlando del cavaliere del trono over da poco ritornato in studio per cercare nuovamente la sua anima gemella.

"Già credo che Ida non mi sopporti e non a ragione. Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me", ha aggiunto ancora Federica in questa intervista parlando della dama bresciana e di questo possibile coinvolgimento con Riccardo.

Ida e Riccardo verranno messi in crisi da Federica?

Insomma, nel caso in cui Riccardo Guarnieri dovesse "frasi avanti" con Federica, quest'ultima non lo rifiuterebbe a prescindere e un po' lo farebbe anche per una ripicca nei confronti di Ida.

Proprio in queste ultime settimane, infatti, tra Ida e Riccardo si è riacceso il confronto in studio: i due sono tornati a discutere di quella che è stata la loro relazione e di quello che potrebbe ancora essere, confermando di fatto un interesse reciproco.