Ida Platano rompe il silenzio su Gemma Galgani. Nelle ultime settimane, si sono rincorse voci legate ad un possibile addio della dama torinese da Uomini e donne, per lasciare spazio proprio alla dama bresciana, sempre più al centro dell'attenzione.

Complice anche il ritorno in studio del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, Ida Platano sta tenendo alta l'attenzione nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, ma ci ha tenuto a fare delle precisazioni in merito a questo presunto spodestamento ai danni della sua amica Gemma.

Ida Platano al centro dell'attenzione a Uomini e donne

Nel dettaglio, le vicende di Ida Platano continuano a tenere banco al centro delle puntate di Uomini e donne e dopo il ritorno in scena di Riccardo Guarnieri, in tanti hanno ipotizzato un possibile riavvicinamento con il suo ex fidanzato.

Al momento, però, ciò non è ancora accaduto anche se Ida non ha nascosto di provare ancora oggi delle forti emozioni nei confronti del suo ex, soprattutto dopo averlo ritrovato in trasmissione a distanza di anni dalla fine della loro relazione.

Come se non bastasse, in queste ultime settimane di messa in onda del programma, Ida si è ritrovata anche costantemente al centro delle polemiche per gli attacchi di Tina Cipollari, che sembra aver deposto l'ascia di guerra nei confronti di Gemma, per concentrarsi sulla dama bresciana.

La verità di Ida su Gemma e fa chiarezza sulle accuse social

Tale situazione non è sfuggita agli occhi dei telespettatori di Uomini e donne, i quali hanno addirittura ipotizzato che Ida stesse spodestando la sua amica Gemma, al fine di prenderne il posto e quindi diventare la nuova protagonista indiscussa nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

A tal proposito, Ida Platano ha scelto di fare chiarezza e di rompere il silenzio su queste voci, precisando di voler semplicemente proteggere la dama torinese.

'Preferisco essere io l'obiettivo di Tina a Uomini e donne', ammette Ida parlando di Gemma

"No, non mi sento così. Anzi, preferisco che le cose le dica a me piuttosto che alla mia amica", ha sentenziato Ida in merito agli attacchi di Tina Cipollari che ormai sembra essersi accanita solo su di lei.

"Se devo prendermi una palata di... ecco, preferisco essere io l'obiettivo al posto di Gemma. Questo posso dire", ha aggiunto ancora Ida Platano.

"Non mi sento vittima di questa cosa, ma va bene se se la prende con me invece che con Gemma", ha chiosato ancora la dama bresciana che sembra voler fare da scudo alla dama torinese, al fine di proteggerla dagli attacchi al vetriolo dell'opinionista di Uomini e donne, che non è mai stata tenera nei confronti della Galgani.