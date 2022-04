Si infiamma la polemica nello studio di Uomini e donne. Durante l'ultima puntata di questa settimana trasmessa nel daytime pomeridiano di Canale 5, Ida Platano si è ritrovata di nuovo a fare i conti con l'ira funesta di Tina Cipollari.

La storica opinionista della trasmissione di Maria De Filippi non ha perso occasione per sbottare ancora contro l'atteggiamento della dama, tanto da farla scoppiare in lacrime.

Questa volta Armando Incarnato non è rimasto in silenzio: il cavaliere ha perso le staffe contro Tina Cipollari, difendendo la sua "amica speciale".

Tina sbotta contro Ida ed è caos a Uomini e donne

Nel dettaglio, al centro delle dinamiche di Uomini e donne continuano a esserci le vicende della dama Ida Platano, che si è ritrovata a fare i conti con l'ennesimo attacco da parte di Tina.

L'opinionista del programma non crede nella buona fede dell'amica di Gemma e, anche in questo nuovo appuntamento con il trono over, non ha perso occasione per metterla alle strette.

Il clima in studio è diventato particolarmente rovente: tra Ida e Tina c'è stato un acceso faccia a faccia, al termine del quale la dama è scoppiata anche in lacrime.

Ida ha dimostrato così di essere provata da questi continui attacchi da parte dell'opinionista di Uomini e donne, motivo per il quale ha ceduto, scoppiando in un piano a dirotto in studio.

Armando perde le staffe per difendere Ida Platano

Immediata la reazione di Armando Incarnato, che questa volta non è rimasto zitto e ha perso le staffe nei confronti dell'opinionista di Uomini e donne.

Armando, infatti, ha voluto rispondere per le rime agli attacchi di Tina nei confronti di Ida, tanto da chiederle di lasciarla in pace.

"Lei dimostra ogni mese di volersi innamorare. Ti ho detto accusa pure me, ma lascia perdere lei" ha sentenziato Armando in trasmissione, dimostrando anche lui di essere stufo degli attacchi da parte dell'opinionista di Uomini e donne.

'Sei frivola', sbotta Tina contro Ida a Uomini e donne

"Sei frivola come donna, non capisce nemmeno i paragoni" ha sbottato ancora Tina, che ha rincarato la dose nei confronti di Ida Platano.

"Mi hai stufato" ha subito replicato Ida, che questa volta non ha gradito per niente l'ennesimo insulto da parte dell'opinionista di U&D, la quale l'ha definita una persona "stupida".

Insomma, a poche settimane dal gran finale di questa edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, il clima in trasmissione continua a essere molto teso.

Cosa succederà a questo punto nel corso delle prossime puntate? Tra Tina e Ida arriverà la fatidica resa dei conti finale? La risposta nel corso delle future registrazioni.