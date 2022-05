L'appuntamento con Uomini e donne si avvia verso le battute finali di questa stagione e, al centro delle dinamiche di queste ultime puntate, ci sarà la tronista Veronica Rimondi.

Per lei, infatti, arriverà il momento della fatidica scelta finale dopo aver portato avanti per diversi mesi questo percorso nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Una scelta che porterà la tronista a dover maturare una decisione conclusiva tra Matteo e Andrea, i due pretendenti che sono giunti al rush finale di questo percorso.

Il 1° giugno l'ultima puntata di Uomini e donne in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la scelta finale di Veronica rivelano che è stata registrata un po' di giorni fa, nel corso dell'ultima registrazione di questa stagione del programma Mediaset.

I telespettatori di Canale 5, però, potranno vedere in onda la fatidica registrazione della scelta nel corso della settimana di programmazione che va dal 30 maggio al 1° giugno 2022.

Sono queste, infatti, le ultime puntate della stagione di Uomini e donne, dopodiché la trasmissione di Maria De Filippi chiuderà i battenti per la consueta pausa estiva.

Cosa succederà alla scelta di Veronica? Le anticipazioni legate alla scelta finale rivelano che la tronista tra Matteo e Andrea, ha preferito coronare il suo sogno d'amore con il primo.

La scelta finale di Veronica Rimondi: anticipazioni Uomini e donne

È stato Matteo ad averle "rapito il cuore", al punto da portarla ad immaginare un futuro insieme fuori dallo studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Niente da fare per Andrea che, in queste settimane, si è messo in gioco con tutto se stesso e non ha mai nascosto il suo reale interesse nei confronti della tronista, che aveva saputo risvegliargli dei sentimenti ormai sopiti da tempo.

Andrea ha dovuto fare i conti con questo clamoroso rifiuto, in parte inaspettato anche dai fan stessi della trasmissione di Maria De Filippi, i quali erano a dir poco convinti del fatto che la tronista chiudesse il suo percorso proprio con lui.

Andrea rifiutato alla scelta finale di Veronica

In attesa di scoprire cosa succederà il prossimo settembre e se Andrea avrà la possibilità di rimettersi in gioco a Uomini e donne come nuovo tronista, al centro dell'attenzione di queste ultime puntate della stagione ci saranno anche le vicende di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I due, infatti, sono stati protagonisti di un nuovo riavvicinamento in studio che li ha spinti a fare delle nuove esterne per capire se fossero ancora fatti per stare insieme oppure no.

In questo finale di stagione del programma Mediaset, si arriverà alla decisione finale: andranno via insieme dallo studio di U&D oppure no?