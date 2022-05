Manca sempre meno alla fine di questa stagione televisiva di Uomini e donne. Difatti terminerà a fine maggio il percorso di Luca Salatino e Veronica Rimondi, che saranno chiamati a fare la loro scelte molto attese dal pubblico del programma. Nel corso delle ultime riprese, avvenute il 10 maggio, gli spoiler segnalano che la tronista ha stretto il cerchio tra i suoi corteggiatori, mentre non ci sono novità per quanto riguarda il suo collega.

Anticipazioni Uomini e Donne, riprese del 10 maggio: Veronica elimina Federico Dainese

Martedì 10 maggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studi Elios in Roma.

Le anticipazioni delle nuove riprese, riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che sono accadute molte sorprese nello studio. Scendendo nei particolari, Maria De Filippi ha dato esclusivamente spazio ai protagonisti del trono classico con particolare attenzione a Veronica Rimondi, la tronista 26enne di Ferrara.

Secondo quanto trapelato dalla registrazione, la ragazza ha deciso di eliminare Federico Dainese, con la quale aveva dimostrato di avere un buon feeling nel corso delle puntate iniziali del programma, ma evidentemente non è bastato. Il ragazzo, infatti, non è apparso sorpreso dalla decisione di Veronica, in quanto aveva già ventilato l'idea di abbandonare il trono classico. L'odontotecnico aveva dimostrato di avere difficoltà nei contatti fisici.

Rimondi esce in esterna con Andrea e Matteo

Nella registrazione di U&D registrata martedì 10 maggio, e in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, Veronica Rimondi ha fatto due esterne: una con Matteo Farnese e l'altra con Andrea Della Cioppa. La tronista, infatti, è apparsa in bilico tra i due corteggiatori.

Per questo motivo la scelta tarda ancora ad arrivare.

Niente spazio per Luca Salatino nella registrazione

Tuttavia, Maria De Filippi non ha dato spazio a Luca Salatino, grande protagonista del trono classico. Il tronista di origini romane è rimasto solo con Soraya e Lilli Pugliese, dopo la decisione di Aurora di abbandonare il dating show.

A tal proposito, il cuoco ha dimostrato di essere molto attratto da entrambe, sebbene ci sia molta differenza tra di loro. Per questo motivo la scelta di Luca, come quella di Veronica, appare molto difficile da intuire, sebbene in cuor loro potrebbero aver già scelto la persona che vogliono al loro fianco.

Non resta che attendere le nuove anticipazioni su U&D per vedere cosa ne sarà del trono di Veronica e Luca, ricordando che il dating show va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45, dopo l'appuntamento con Una vita, e in diretta streaming su Mediaset Play Infinity.