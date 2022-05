La love story tra Matteo e Valeria, la coppia nata nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne, è giunta già al capolinea? Sono queste le voci che da un po' di giorni circolano sul web e sui social in merito ai due giovani protagonisti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

A distanza di poco più di un mese dalla fatidica registrazione della scelta finale, in tanti hanno notato che i due appaiono sempre più di rado insieme sui social, tanto da temere che il loro amore sia già alla frutta.

Ma, a fare un po' di chiarezza ci ha pensato la stessa Valeria che in queste ore ha messo in chiaro le cose e lo ha fatto rispondendo a tono ai vari detrattori.

È già crisi tra Matteo e Valeria dopo Uomini e donne?

Nel dettaglio, dopo il momento della scelta finale avvenuta a Uomini e donne, Matteo e Valeria hanno avuto modo di condividere diversi momenti insieme, come testimoniato anche sui loro profili social.

I due si sono concessi diversi weekend d'amore insieme e sono apparsi sempre felici e super-affiatati, pronti a vivere insieme la loro relazione fuori dal contesto televisivo.

Eppure, in questi ultimi giorni, sono cominciate a circolare voci legate ad una possibile crisi in corso tra Matteo e Valeria, complice il fatto che i due non si vedono più insieme sui social.

Le voci di crisi su Matteo Ranieri e Valeria Cardone

Ma qual è la verità dei fatti?

Possibile che tra Matteo e Valeria ci sia già una crisi in corso oppure no? A fare un po' di chiarezza, in queste ore, è stata Valeria Cardone che rispondendo alle domande social, ha voluto mettere un punto a queste voci e indiscrezioni che circolano sul suo conto e su quello dell'ex tronista di Uomini e donne.

"Sinceramente di quello che dicono le persone non mi interessa.

Ciò che c'è tra me e Matteo lo sappiamo solo noi", ha sbottato Valeria che ha voluto così rispondere alle malelingue che avrebbero messo in giro queste voci sulla presunta crisi tra lei e il suo fidanzato.

'Ci siamo visti ogni weekend', precisa Valeria dopo le voci di crisi con Matteo Ranieri

"Da quando siamo usciti dal programma nonostante la distanza ci siamo visti ogni weekend dal venerdì al lunedì", ha aggiunto ancora Valeria confermando che in queste settimane hanno sempre avuto modo di vedersi e di trascorrere del tempo insieme, nonostante i due ragazzi vivano ancora in città differenti.

"Forse ci vediamo di più noi che le coppie che vivono nelle stesse città", ha aggiunto ancora Valeria che non ha risparmiato così una sonora frecciatina nei confronti dei detrattori.

Insomma tutto starebbe procedendo nel migliore dei modi tra Matteo e Valeria dopo Uomini e donne e, non si esclude che entro la fine di questa edizione, la coppia possa ritornare in studio in occasione della scelta di Luca Salatino.