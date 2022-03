Tante novità nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta il 26 marzo negli studi di Cinecittà in Roma. Le anticipazioni delle nuove riprese raccontano che Matteo Ranieri ha scelto una tra Valeria Cardone e Federica Aversano, destando lo stupore generale del pubblico.

Uomini e Donne, riprese 26 marzo: Matteo Ranieri sceglie Valeria Cardone

Il 26 marzo è stata registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova puntata di Uomini e Donne, dove sono accaduti diversi colpi di scena con i protagonisti del trono classico e over.

Le anticipazioni delle nuove riprese riportate sul web annunciano che tutta l'attenzione è stata catturata da Matteo Ranieri. In dettaglio, il tronista ha deciso di concludere il suo percorso televisivo, caratterizzato da alti e bassi. A tal proposito, la non scelta di Sophie Codegoni ha scelto Valeria Cardone, la corteggiatrice dagli occhi di ghiaccio. Un vero e proprio colpo di scena, visto che il pubblico era sicuro che Matteo avrebbe scelto Federica, presente dall'inizio del suo trono all'interno del dating show.

Federica ha accusato il tronista di averla presa in giro

Nelle riprese di Uomini e Donne avvenute il 26 marzo e in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Matteo Ranieri ha scelto Valeria.

In studio, il tronista ha affermato di aver capito che la corteggiatrice era la donna giusta per lui quando si sono scambiati il loro primo bacio, avvenuto pochi giorni prima.

Niente da fare, quindi, per Federica Aversano, già madre e quindi con delle responsabilità in più sulle spalle. Matteo, infatti, ha affermato che il suo cuore non batte per lei, sebbene avessero trascorso dei bellissimi momenti insieme.

Una grande delusione per la corteggiatrice, la quale non ha esitato a rispondere per le rime al tronista. Federica, infatti, ha accusato il tronista ligure di averla presa in giro in quanto si era presentato a casa sua per andare a riprenderla ed in cuor suo credeva di essere la sua scelta.

Alessandro Vicinanza vuole corteggiare Aversano, ma viene rifiutato

Ma i colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione del dating show non sono finiti qui, visto che Maria De Filippi ha fatto rientrare in studio Federica Aversano su richiesta di un cavaliere del trono over. In dettaglio, Alessandro Vicinanza ha chiesto il permesso di corteggiare la non scelta di Matteo Ranieri. Una proposta, che tuttavia non ha trovato il risultato sperato, visto che l'ex Miss di origine campane ha rifiutato il corteggiamento.